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Hindi fiyatları ne kadar? 2022 Hindi fiyat listesi!

10.12.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindi fiyatları, yılbaşına yaklaşırken gündeme geliyor. Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan hindi fiyatları, geçen yıla göre biraz artmış durumda. Yılbaşına özel olarak üretilen hindiler, yaklaşık 5-6 kilogram ağırlığında oluyor.

Hindi fiyatları ne kadar? 2022 Hindi fiyat listesi!

Bolu’da yılbaşına özel olarak üretim çiftliklerinde bu yıl 120 bin yılbaşı hindisinin yetiştirildiği öğrenildi. Özel olarak bakılan ve yılbaşı öncesi satışa sunulmaya hazırlanan hindiler, raflardaki yerini alır almaz tükenecek.

HİNDİ FİYATLARI NE KADAR?

Bolu, Türkiye’nin hindi üretiminde yüzde 30’unu karşılıyor. Yılbaşı için üretilen hindiler, 20 Aralık 2021 itibarıyla raflardaki yerini almaya başlayacak. Bu yıl hindilerin 40-50 TL’den satılacağı belirtiliyor.

Bolu’da yıllık 20 bin ton hindi üretimi yapıldığını ifade eden Hindi Üretim Tesisi Satış ve Pazarlama Müdürü Murat Yılmaz, “Bolu’da yıllık 20 bin ton hindi üretiliyor. Bu da Türkiye pazarına baktığımız zaman yüzde 30’luk bir rakamı teşkil ediyor. Yılbaşı dönemlerinde özellikle yılbaşı hindisi diye adlandırdığımız 5-6 kilogramlık hindilerin özel olarak üretimi gerçekleştiriliyor. Sahada özel olarak yetiştirmesini yaptık. Ona göre beslenmeleri ve yemlemeleri de yapılıyor. Bunlar da aşağı yukarı 120 bin civarında hindimiz olacak. Yılbaşında piyasaya arz edeceğiz. 20 Aralık itibariyle raflarda yerini almaya başlayacak. Fiyat aralığının da yaklaşık 40-50 lira civarında olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

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Bolu
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