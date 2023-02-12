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Hırsızı, yağmacısı, şimdi de kira fırsatçısı! Deprem de dinlemediler… Elazığ’da 800 liralık kiralar 4 bin TL’ye çıktı

12.02.2023 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından deprem bölgesindeki vatandaşlar Elazığ’a akın etti. Depremzedelerin bölgeye gelmesinin ardından yine devreye giren fırsatçılar, 800 lira olan kira fiyatlarını 4 bine kadar çıkardı.

Hırsızı, yağmacısı, şimdi de kira fırsatçısı! Deprem de dinlemediler… Elazığ’da 800 liralık kiralar 4 bin TL’ye çıktı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 10 ilde binlerce insan hayatını kaybetti ve yaralandı. Yaşanan felaketin ardından özellikle Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’dan depremzedeler Elazığ’a akın etti. Güvenirliği nedeni ile depremzedeler özellikle devlet tarafından yapılan TOKİ konutlarını tercih ederken, il genelinde kira fiyatlarında artış olduğu gözlemlendi. Bazı ev sahipleri, 800 liraya veremediği daireyi 4 bin liraya kiraya vermeye başladı. Yapılan insafsızca artışlar vatandaşların büyük tepkisini çekti. Bunun yanı sıra Elazığ Valiliği konuyla ilgili çalışma başlattı.

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E-DEVLET ÜZERİNDEN ŞİKAYETTE BULUNULABİLİYOR

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası ilimizde ev kiralarında fahiş fiyat artışı yapıldığı gözlemlenmiştir. Vatandaşlarımızın fahiş fiyat artışı ile ilgili şikayet başvurularını Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi (e-Devlet) üzerinden, diğer elektronik başvuru yöntemlerini kullanarak başvurabilirler. Ayrıca Ticaret İl Müdürlüğümüze de şikayette bulunabilirler” denildi.

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“BİR DUYDUK Kİ KİRALAR 4 BİN LİRA OLMUŞ”

Depremden önce ev kiralarının 800 ile bin TL arası olduğunu aktaran vatandaşlardan Tuban Kaya, “Depremden sonra Malatya’dan depremzedeler Elazığ’a geldi. Dolasıyla bir kalabalık oldu. Bir duyduk ki kiraları 4 bin liraya çıkarmışlar. 800 liradan 4 bin liraya çıkması, el insaf. Bu kadar fırsatçılık ve zalimlik olmaz. Allah rızası için valilik el atsın. Gelenler, canını kurtararak geldi. 3-4 bin lira yapması vicdana sığar mı? Maalesef 800 lira olan kirayı 4 bin liraya çıkartılar” dedi.

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“SADECE EV SAHİPLERDEN MERHAMET İSTİYORUM”

Ev sıkıntısı olduğunu aktaran Tülay Ser, “Hiçbir şekilde ev sahiplerine ulaşamıyoruz. Normal şartlarda bin liralık evi 3-5 bin yaptılar. Telefon ediyoruz ve ulaşamıyoruz. Nerede kalacağımızı bilmiyoruz. Rabbim devletimize zeval vermesin. Hangi tarafa koşacaklarını da bilmiyorlar. Onlardan hiçbir talebim ve beklentim de yok. Sadece ev sahiplerden merhamet istiyorum” diye konuştu.

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“NE KOPARIRSAM KÂRDIR…”

Kiralarda sıkıntı olduğunu aktaran Murat Ser, “Artık karaborsaya çıkarmışlar. 3 bin lira dedi tamam dedim. Yarın gelin bakın dedi. Bugün de aradım, bunun aidatı var, ev geniş diyor. Şimdi de yan çiziyor. Herkes çıkarına düştü. Ne koparırsam o kardır diyor. Kimse o insanlar deprem geçirmiş, sıkıntı yaşıyor demiyor. 600 liraya verdiği evi 2 bin liraya veriyor. Bu insanlar ne yapacak, ben anlamadım” şeklinde konuştu.

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YASAL İŞLEM YAPILACAK

Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Karma Odası Başkanı Hakan Albayrak ise, “Dün Malatya’daki hemşerilerimizi ziyaret ettik. Orada birkaç da arkadaşla görüştük. 'Biz Elazığ’ı çok iyi bir şehir ve insanları mert biliyorduk' dedi. 'Ama bugün 800 liralık konutlara 3 bin lira istiyorlar ve vermiyorlar' dedi. Bizim Elazığ’ın adını çıkarmayın, kötü göstermeyin. Bu yakışmıyor. Depremde mağdur oldunuz, devlet size daire verdi. Siz o daire fiyatlarını düşürün. Evler yıkıldı diye devlet size yaptı ve verdi. 3 bin liraya kiraya vermek ayıptır. Biz halkımıza sesleniyoruz. Onlara yasal işlem yapılacaktır. Kendileri de bunu bilsin. Depremden önce doğalgazımızı yatırın, gidin orada oturun diyorlardı. Bugün ne oldu ki kirayı 4-5 bin liraya çıkardınız. Biz bunların araştırmasını yapıyoruz.

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Her tarafa sesleniyoruz. Gelin bize şikayet edin. Biz gerekirse onların haklarını da iptal ettireceğiz veya ceza kestireceğiz. Biz, Ticaret İl Müdürüm ile istişare yaptık. Bakan bey ne gerekiyorsa onu yapın demiş. Bu artıştan geri dönsünler, yoksa gereken yapılacaktır. Bugün 4 bin liraya kiraya tutanlar var. 4 bin lira daire mi olur? 800 liraya kiraya veremiyorlardı. Ne oldu da bir anda 4 bin lira oldu. Adamın biri bizi aradı. Malatya’dan bir arkadaşımız mağdur olmuş ve Elazığ’daki ev sahibine 2 bin 200 lira para atmış. Tam Elazığ’a kavuşmak üzere, 'Kira 3 bin lira oldu' demiş. Bunlar ayıp şeyler” dedi.

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