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Hırvatistan'ın para birimi nedir? Hırvatistan'ın para biriminin kodu ve sembolü

Ferhan Petek Ferhan Petek
23.03.2025 17:39
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Hırvatistan ya da resmi ismi ile Hırvatistan Cumhuriyeti, Avrupa’da, Balkanlar, Orta Avrupa ve Akdeniz’in buluştuğu noktada yer alan üniter demokratik parlamenter bir cumhuriyettir. Kıyılarının tamamı Adriyatik Denizi'nde yer almaktadır. Macaristan, Slovenya, Sırbistan komşularından bazılarıdır.

Hırvatistan'ın para birimi nedir? Hırvatistan'ın para biriminin kodu ve sembolü

Hırvatistan’ın başkenti ve aynı zamanda en büyük şehri Zagreb’dir. 56.5694 kilometrekarelik bir alanı kaplayan ülkenin nüfusu dört milyona yakındır. Altıncı yüzyılın sonlarında Hırvatlar bugünkü Hırvatistan topraklarına gelip yerleşmişlerdir. Güneybatıda İtalya ile deniz sınırını paylaşan Hırvatistan, kızeybatısında Slovenya, kuzeydoğusunda Macaristan, doğusunda Sırbistan, güneydoğusunda Sırbistan ve Bosna-Hersek ile sınır komşusudur.

Hırvatistan'ın para birimi nedir?

Parlamenter sistem ile yönetilen bağımsız bir cumhuriyet olan Hırvatistan, Akdeniz birliği, Dünya Ticaret Örgütü, NATO, Birleşmiş Milletler, Schengen Bölgesi, Euro Bölgesi topluluklarının kurucu üyeliğine sahiptir. Ayrıca 2008-2009 döneminde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde geçici üyelik de yapmıştır.
Geniş bir tarihçesi bulunan Hırvatistan’ın bugün bulunduğu bölgede tarih öncesi dönemlere denk gelen yerleşim izleri bulunmuştur. Başkenti Zagreb, resmi dili ise Hırvatça dilidir. Nüfus yoğunluğu 68,4 kilometrekaredir. İmkanları doğrultusunda Avrupa’nın enerji arzının çeşitlendirilmesinde katkı sağlayan bir ülkedir.

İklim olarak çoğunlukla Köppen iklim sınıflandırılmasına dahil edilmiştir. Ilık ve yağmurlu bir karasal iklim etkisinin hâkim olduğu ülkede aylık ortalama sıcaklık derecesi ocak ayında -3 derecedir. Temmuz ayında ise bu sıcaklık oranı 18 dereceye ulaşmaktadır.

Hırvatistan'ın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Hırvatistan, biyolojik açıdan oldukça çeşitlilik gösterir ve Avrupa genelinde bu açıdan en zengin ülkelerden biri olarak kabul edilmiştir. Bitki coğrafyası açısından ülke, Akdeniz havzasının Adriyatik bölümünün bir parçasıdır. Para birimi olarak resmi para birimi Hırvat kunasıdır. Hırvat kunası 1994 yılında kullanılmaya başlanmıştır.

ISO 4217 olan para birimi kodu para birimlerine verilen 3 haneli kısaltmaları düzenlemekle yükümlüdür. Bu ülkenin para biriminin kodu da HRK’dir ve bu kod ISO (International Standart of Organization) standartlarında kabul görmektedir. Dünya genelinde bankacılıkta, iş dünyasında ve bazı ülkelerdeki döviz bürolarında sadece bu kod ile işlem yapılır.

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Hırvatistan
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