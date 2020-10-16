Hızlı İşe Dönüş Desteği nedir? Hızlı İşe Dönüş Desteği ne zaman, kimlere verilecek?

Milyonlarca vatandaşın sağlanan imkanlardan faydalandığını söyleyen Selçuk, bu süreçte salgının farklı bir aşamasında olunduğunu ve atılması gereken adımların bulunduğunu aktardı. İstihdamın devamlılığı sağlayacak ve aynı zamanda artıracak uygulamaların hayata geçirileceğini söyleyen Selçuk, yeni istihdam paketi ile bunun hedeflendiğini belirtti. Bakan Selçuk’un açıkladığı Hızlı İşe Dönüş Desteği de vatandaşlar arasında merak uyandırdı.

Bakan Selçuk’un açıklamalarından sonra Hızlı İşe Dönüş Desteği araştırılmaya başlandı. Bakanlıkta gerçekleşen toplantıda basın mensupları ile bir araya gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, gündemdeki yeni istihdam paketine dair sorulara yanıt verdi. Selçuk, paketin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile hazırlandığını belirtti. Tüm dünya gibi ülkemizin de pandemi sürecinde zor zamanlar geçirdiğini ve geçirmeye devam ettiğini aktaran Selçuk, pandeminin ekonomi üstündeki olumsuz etkisini azaltmak amacıyla önemli kararları hayata geçirdiklerini, Ekonomik İstikrar Kalkanı’nın da bunlardan bir tanesi olduğunu söyledi.

HIZLI İŞE DÖNÜŞ DESTEĞİ NEDİR?

Yeni İstihdam Paketi’nde Hızlı İşe Dönüş Desteği ve esnek çalışma uygulamalarının bulunduğuyla ilgili bilgi veren Selçuk, detaylara dair de açıklama yaptı. İşsizlik ödeneği alan vatandaşlar için uygulanacak olan destek ile alakalı olarak işsizlik ödeneği alan vatandaşların tekrar istihdama katılmasının teşvik edilmesi amacıyla işe dönüş desteğinin hayata geçirileceğini belirtti.

HIZLI İŞE DÖNÜŞ DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

İşsizlik maaşı alanları yakından ilgilendiren konunun detayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşsizlik ödeneği alan vatandaşların 6 ayın ardından iş aramaktan vazgeçtiğini ve kronik işsize dönüştüğünü belirten Selçuk, hızlı işe dönüş desteği ile beraber işsizlik ödeneği alınırken 3 ay içinde istihdama katılmış olan vatandaşların sigorta primlerinin işsiz kaldıkları süre boyunca devlet tarafından karşılanacağını söyledi. Bu sayede işsizlik ödeneğinden faydalanan vatandaşların işsiz kalma sürelerinin azaltılacağını ve iş gücüne çok daha hızlı geri dönmelerinin teşvik edileceğini dile getirdi.

HIZLI İŞE DÖNÜŞ DESTEĞİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada esnek çalışma modeline de değinen Bakan Selçuk, bu tip modellerin Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığı zaman düşük olduğunu ve istihdamın artmasını sağlayacak modelleri hayata geçirmek istediklerini belirtti. Yarı zamanlı ve esnek çalışma düzenlemesi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üzeri kişilerin istihdama kolay katılabilmesini hedeflediklerini söyleyen Selçuk, belirli süreli iş sözleşmesinin en çok 2 sene olacak şekilde imzalanabileceğini ve işverenlerin 2 sene dolduğu zaman bu sözleşmesi aynı işçi ile yenileyemeyeceğini aktardı.

Bakan Selçuk’un yaptığı açıklamada hızlı iş dönüş desteğinin ne zaman başlayacağına dair bilgi verilmedi. Şimdi, meclise sevk edilecek olan yeni istihdam paketi ile ilgili yapılacak olan detaylı açıklamalar bekleniyor.

