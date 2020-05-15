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Hızlı tren seferleri yeniden başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.05.2020 10:09 | Son Güncelleme

Hızlı tren seferlerinin bayram sonrası en geç 1 Haziran'da yeniden başlayacağı açıklandı.

Hızlı tren seferleri yeniden başlıyor

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nden hızlı tren seferlerine ilişkin açıklama geldi. Kurumdan yapılan bilgilendirmede hızlı tren seferlerinin bayram sonrası en geç 1 Haziran'da yeniden başlayacağı açıklandı.

TCDD “Geçiş dönemi” için bazı kurallar getirdiğini duyurdu.

İŞTE YENİ KURALLAR

“Geçiş dönemi”nde bazı kurallar geçerli olacak. Bunlar şöyle:

YHT’ler yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıyacak.

  • Maskesiz yolcu trenlere alınmayacak. Yolcuların, maskeleriyle gelmesi gerekiyor.

  • Yolcular, önceden bilet alacak. Yalnızca satın aldıkları koltuğa oturabilecek. Başka numaralı bir koltukta seyahat edemeyecek.

  • Bilet fiyatlarında herhangi bir değişiklik yok.

  • Trenlerde dezenfektan bulundurulacak.

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