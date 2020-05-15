Hızlı tren seferleri yeniden başlıyor

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nden hızlı tren seferlerine ilişkin açıklama geldi. Kurumdan yapılan bilgilendirmede hızlı tren seferlerinin bayram sonrası en geç 1 Haziran'da yeniden başlayacağı açıklandı.
TCDD “Geçiş dönemi” için bazı kurallar getirdiğini duyurdu.
“Geçiş dönemi”nde bazı kurallar geçerli olacak. Bunlar şöyle:
YHT’ler yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıyacak.
Maskesiz yolcu trenlere alınmayacak. Yolcuların, maskeleriyle gelmesi gerekiyor.
Yolcular, önceden bilet alacak. Yalnızca satın aldıkları koltuğa oturabilecek. Başka numaralı bir koltukta seyahat edemeyecek.
Bilet fiyatlarında herhangi bir değişiklik yok.
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