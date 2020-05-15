Hızlı tren seferleri yeniden başlıyor

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nden hızlı tren seferlerine ilişkin açıklama geldi. Kurumdan yapılan bilgilendirmede hızlı tren seferlerinin bayram sonrası en geç 1 Haziran'da yeniden başlayacağı açıklandı.

TCDD “Geçiş dönemi” için bazı kurallar getirdiğini duyurdu.

İŞTE YENİ KURALLAR

“Geçiş dönemi”nde bazı kurallar geçerli olacak. Bunlar şöyle:

YHT’ler yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıyacak.