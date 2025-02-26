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Hizmet dökümünüzde o harf varsa hem maaşınız kesilecek hem de o paralar sizden faiziyle alınacak!

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
26.02.2025 08:26
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sahte iş yerleri üzerinden prim ödeyerek haksız yere emekliler olanlar için geniş çaplı inceleme başlattı. Hizmet dökümünde 'S' harfi olanların hem emekli maaşı iptal edilecek hem de aldıkları maaşları faizleriyle ödemek zorunda kalacak. Bunun yanında diğer harflerin de belirli anlamları var. İşte vatandaşın dikkat etmesi gereken hususlar...

Hizmet dökümünüzde o harf varsa hem maaşınız kesilecek hem de o paralar sizden faiziyle alınacak!

Sahteme emeklilik için harekete geçildi! Son iki yılda artış gösteren usulsüz işlemler nedeniyle 2023 yılında 89 bin, 2024’te ise 100 bine yakın kişinin sigortalılığı iptal edildi. Kurum, özellikle sahte iş yerleri üzerinden yapılan sigorta bildirimlerini mercek altına aldı ve toplamda 2 bin 114 iş yerinin sahte olduğunu belirledi.

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HİZMET DÖKÜMÜNÜZDE 'S' HARFİ VARSA MAAŞINIZ İPTAL EDİLİYOR

Sözcü'de yer alan haberde SGK’nın yaptığı incelemelerde hizmet dökümünde belirli harf kodlarıyla işaretlenen sigortalılar dikkat çekiyor. Özellikle ‘S’ harfi, kişinin sahte sigortalı olduğunu gösteriyor ve bu durumda emekli maaşı iptal ediliyor.

Hangi harf hangi anlama geliyor;

‘K’ harfi: Kontrollü inceleme sürecinde olan iş yerlerini ifade ediyor.

‘Ş’ harfi: Şüpheli sigortalılık tespiti anlamına geliyor.

‘S’ harfi: Sahte sigorta işlemi yapıldığını gösteriyor ve bu durumda sigorta iptal ediliyor.

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ÖDENEN PARA GERİ ALINIYOR

Bu kodlarla işaretlenen sigortalılar hakkında detaylı inceleme başlatan SGK, usulsüz işlemleri ortaya çıkararak hem emekli maaşlarını iptal ediyor hem de geçmişte yapılan ödemeleri geri talep ediyor.

FAİZİYLE ÖDEYEBİLİRSİNİZ

SGK, sahte sigorta nedeniyle haksız yere alınan emekli maaşlarını ve diğer sosyal güvenlik ödemelerini geri tahsil etmek için iki farklı yöntem uyguluyor:

SGK kaynaklı hatalarda: Son 5 yıllık ödemeler faizsiz geri alınıyor.

Emekliden kaynaklı sahte sigorta işlemlerinde: Son 10 yılın ödemeleri yasal faiziyle birlikte geri talep ediliyor.

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2 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE CEZA KESİLDİ

Bu kapsamda, sahte sigorta yoluyla emekli olduğu tespit edilen kişilerden milyonlarca lira geri tahsil edilecek. Ayrıca sahte sigorta bildiriminde bulunan iş yerlerine toplamda 2 milyar 36 milyon TL ceza kesildiği bildirildi.

VATANDAŞIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUS

Eğer bir kişi emekliliğinin iptal edilmesine ilişkin bildirim alırsa, öncelikle SGK ile iletişime geçerek durumunu öğrenmeli. Eğer haksız bir işlem yapıldığını düşünüyorsa, gerekli belgelerle birlikte itiraz sürecini başlatabilir. Ancak sahte sigorta tespiti kesinleşirse, kişi yasal faizleriyle birlikte ödenen maaşları geri ödemek zorunda kalıyor.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı sgk faiz emekli sahte
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