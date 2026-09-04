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Hizmet ihracatı 124,9 milyar dolar, hizmet ithalatı ise 61,9 milyar dolar olarak gerçekleşti

Hizmet ihracatı 2024 yılında 117,3 milyar dolar iken 2025 yılında yüzde 6,5 artarak 124,9 milyar dolar oldu. Hizmet ithalatı ise 2024 yılında 56,4 milyar dolar iken 2025 yılında yüzde 9,6 artarak 61,9 milyar dolar oldu.

Hizmet ihracatı 124,9 milyar dolar, hizmet ithalatı ise 61,9 milyar dolar olarak gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri’ni açıkladı. Uluslararası hizmet ticareti istatistiklerine göre, hizmet ihracatı 2024 yılında 117,3 milyar dolar iken 2025 yılında yüzde 6,5 artarak 124,9 milyar dolar oldu. Hizmet ithalatı ise 2024 yılında 56,4 milyar dolar iken 2025 yılında yüzde 9,6 artarak 61,9 milyar dolar oldu.

Hizmet ihracatı içerisinde en büyük payı yüzde 48,1 ile seyahat hizmetleri aldı

Genişletilmiş ödemeler dengesi hizmetler sınıflamasına göre seyahat hizmetlerinin toplam ihracat içindeki payı 2024 yılında yüzde 48,0 iken 2025 yılında yüzde 48,1 oldu. İkinci sırada yer alan taşımacılık hizmetlerinin 2024 yılında yüzde 35,1 olan payı 2025'te yüzde 34,1 oldu. Hizmet ihracatında 2025 yılında üçüncü sırada yüzde 6,3 pay ile "diğer iş hizmetleri" sektörü yer aldı.

Taşımacılık hizmetleri ihracatı 2025 yılında 42 milyar 571 milyon dolar oldu

Seyahat hizmetinden sonraki en büyük paya sahip taşımacılık hizmetlerinde 2024 yılında yapılan ihracat 41 milyar 125 milyon dolar iken 2025’te yüzde 3,5 artışla 42 milyar 571 milyon dolar oldu. Telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri ihracatı 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 25,3 artarak 6 milyar 724 milyon dolar oldu.

Hizmet ithalatında taşımacılık yüzde 32,0 pay ile ilk sırada yer aldı

Taşımacılığın toplam hizmet ithalatı içindeki payı 2024 yılında yüzde 38,1 iken 2025 yılında yüzde 32,0 oldu. İkinci sırada yer alan ‘diğer iş hizmetleri’nin payı ise 2024 yılında yüzde 16,1 iken 2025'te yüzde 16,9 oldu. Hizmet ithalatındaki payı 2025 yılında yüzde 14,5 olan seyahat hizmetleri sektörü, üçüncü sırada yer aldı.

En fazla hizmet ticareti (seyahat hariç) Avrupa Birliği ile yapıldı

Seyahat hizmetleri dışındaki hizmetlerde Avrupa Birliği ülkelerine 2025 yılında yapılan hizmet ihracatı 25 milyar 330 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine yapılan ihracat ise 9 milyar 259 milyon dolar oldu. İthalatta 2025 yılında Avrupa Birliği ülkelerinden yapılan ithalatın 24 milyar 733 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerinden yapılan ithalatın da 6 milyar 452 milyon dolar olduğu görüldü.

Avrupa Birliği ülkeleri 2025 yılında, Türkiye'nin seyahat hariç hizmet ihracat ve ithalatında başı çeken ülke grubu oldu. Avrupa Birliği ülkeleri, yüzde 37,9 ile toplam hizmet ihracatı içinde en büyük paya sahip ülke grubu oldu. Toplam hizmet ithalatının ise yüzde 45,3’ü Avrupa Birliği ülkeleri ile yapıldı.

Hizmet ihracatında (seyahat hariç) ilk sırayı Amerika Birleşik Devletleri, ithalatında ise İrlanda aldı

Seyahat hizmeti dışındaki diğer hizmetlerin toplam ihracatının 2025 yılında yüzde 31,0’i Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Birleşik Krallık ile gerçekleşti. Hizmet ihracatında yüzde 12,9'luk payla ve 8 milyar 338 milyon dolarlık ihracatla ilk sırayı Amerika Birleşik Devletleri alırken ikinci sırada yüzde 11,5'lik payla Almanya, üçüncü sırada ise yüzde 6,6'lık payla Birleşik Krallık yer aldı.

İthalatta ise 2025 yılında yüzde 12,6'lık payla ve 6 milyar 667 milyon dolarla ilk sırayı İrlanda alırken ikinci sırada 4 milyar 797 milyon dolar ve yüzde 9,1'lik payla Birleşik Krallık, üçüncü sırada ise yüzde 8,3'lük pay ve 4 milyar 378 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri yer aldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İhracat hizmet
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