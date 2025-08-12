FİNANS

Hizmet ihracatı kapsamında vergi, resim ve harç istisnasından yararlanılmasına ilişkin esaslar düzenlendi

Hizmet ihracatı kapsamında vergi, resim ve harç istisnasından yararlanılması için gereken belgelerde düzenlemeye gidildi.

Hizmet ihracatı kapsamında vergi, resim ve harç istisnasından yararlanılmasına ilişkin esaslar düzenlendi

Ticaret Bakanlığının "İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, yönetmelik kapsamında vergi, resim ve harç istisnası belgesi almak için gerekli bilgi ve belgelere ilişkin hüküm düzenlendi.

Buna göre, yurt dışına yönelik gerçekleştirilecek müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve mühendislik hizmetleri kapsamındaki başvurular için Savunma Sanayii Başkanlığınca (SSB) önem atfedilen yurt dışında yapılacak savunma sanayisine yönelik işlerde, SSB tarafından söz konusu işin onaylandığını veya önem arz ettiğini ve işe ait bilgileri içeren yazı ile firmanın işveren olarak kayıtlı olduğu iş alındı belgesi aranacak. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

