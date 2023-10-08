Hizmet ihracatında yüzde 47’lik büyüme gerçekleşti

TİAD’dan yapılan açıklamada, uluslararası ekonomilerin gelişim sürecinde, imalat ve ürün ihracatını takiben, teknoloji, talaşlı imalatta uygulama, proses süresi kısaltma ve takım tezgahlarının kullanım verimini artırmaya yönelik know-how ve hizmet ihracatının ön plana çıktığının altı çizildi.

Özellikle pandeminin ardından ticarette ve ülkelerin enerji, işgücü, vb. ihtiyaçlarındaki değişimler nedeniyle ‘teknik hizmet ihracatında’ istikrarlı bir büyüme görüldüğü kaydedildi.

Dünyanın en büyük teknik hizmet ve know-how ihracatçısı ülkelerinin ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve Çin olup gelişmiş ülkelerde ihracatta hizmetin payının yüksek artış oranına sahip olduğuna değinildi. Gelişmekte olan ülkelerin ihracatında ise hizmetin payının artış oranının daha da yüksek seviyelerde gerçekleştiği dile getirildi.

Teknik hizmet ve know-how ihracatı konusunda, CNC takım tezgahları ve tamamlayıcı ekipmanları alanında faaliyet yürüten TİAD üyelerinin, yılların verdiği bilgi birikimi ve tecrübeyle ön plana çıkmaya başladığının belirtildiği açıklamada, Türkiye ekonomisinin daha hızlı büyümesi için yüksek katma değerli mal ve hizmet üreten, ticarette dünya trendlerini takip edip stratejik davranabilen bir ülke olmanın gerekliliğine vurgu yapıldı.

"TÜRKİYE'NİN HİZMET İHRACATI TOPLAM 90,5 MİLYAR DOLAR"

TİAD üye firmalarından birçoğunun satış sonrası hizmetler alanındaki faaliyetlerinin yüzde 20’sini hizmet ve teknoloji ihracatı oluşturduğuna da dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Türkiye’de takım tezgahları alanında distribütör ve satış sonrası teknik destek hizmeti alanında faaliyet gösteren firmalar, başta çevre ülkeler olmak üzere; Avrupa, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerine teknolojik hizmet ve talaşlı imalatta uygulama, proses süresi kısaltma ve takım tezgahlarının kullanım verimini artırmaya yönelik know-how ihracatı yapıyor. Teknoloji, know-how ve hizmet ihracatının daha da artırılması için, teknik servis ve danışmanlık hizmeti veren firmaların desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerekiyor. Hizmet ihracatına küresel ölçekte baktığımızda 2022 yılındaki iş hacminin 7,1 trilyon dolar, aynı dönemde Türkiye’nin hizmet ihracatının ise toplam 90,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, Türkiye’nin hizmet ihracatındaki payının yüzde 1,3 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Takım tezgahları ve tamamlayıcı ekipmanlarına yönelik hizmetleri içeren; “Bakım ve Onarım Hizmetleri”, “Başkasına ait Fiziksel Girdiler için İmalat Hizmetleri” ve “Fikri Mülkiyet Hakları Kullanım Ücretleri” ihracatının 2022’deki değeri 2,35 milyar dolar olarak gerçekleşti. 5 yıl öncesine kıyasla sektörün hizmet ihracatında yüzde 47’lik büyüme gerçekleşti. Ek olarak transit ticarete baktığımızda, üretim kapasitesi sınırlı olan Singapur ve Tayland’ın bir merkez haline geldiğini görüyoruz. Jeopolitik konumu sebebiyle Türkiye’nin bu konuda da var olan kapasitesinin artırılması için çalışmalar yürütülmeli ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak olan teknolojik hizmet ihracatının desteklenmesine yönelik çalışmalar sürdürülmelidir.”

