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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi mayısta aylık yüzde 2,37, yıllık yüzde 38,16 arttı.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi arttı

Ayrıntılar geliyor...Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fiyat hizmet
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