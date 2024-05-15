FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Hobi bahçesi alacaklar dikkat: Keyif yapmak isterken 500 bin TL'ye kadar ceza ödeyebilirsiniz!

Hobi bahçesi alacaklar dikkat: Keyif yapmak isterken 500 bin TL'ye kadar ceza ödeyebilirsiniz!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
15.05.2024 12:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemiyle birlikte sayıları artan hobi bahçeleri için uzmanlardan uyarı geldi. Tarım arazileri üzerindeki hobi bahçeleri için 500 bin TL'ye kadar ceza ödeyebilirsiniz. Akçam, hobi bahçeleri için yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini söyleyerek, bu konuda vatandaşların mağdur olmasının önüne geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

Hobi bahçesi alacaklar dikkat: Keyif yapmak isterken 500 bin TL'ye kadar ceza ödeyebilirsiniz!

Tarım arazileri üzerindeki hobi bahçelerine para cezası! Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, vatandaşların tarım arazisi niteliğinde olan arazileri hobi bahçesi olarak almaması gerektiğini söyleyerek, “İmarsız ve tarım arazisi olan yerlerde her zaman bir sorun yaşanır. Vatandaş burada tarım arazisine yapılan hobi bahçelerine çok talepte bulunmasın” dedi.

ATEM

Akçam, hobi bahçeleri ile oluşan çarpık yapılaşma, hobi bahçelerine getirilen cezalar ve yaşanılan mağduriyetlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ankara’nın 25 ilçesinde çok yoğun bir şekilde hobi bahçeleri projesi yapan kişilerin ve firmaların bulunduğunu ifade eden Akçam, “Yapılaşmamız her gün daha da çarpıklaşmaya doğru gidiyor. Hobi bahçelerinin planlı, projeli, vatandaşların hiçbir sorun yaşamayacağı şekilde yapılması, tabii ki vatandaşın bu hayattan geri kalmaması için güzel olur. Fakat Ankara genelinde ve özellikle 10 ilçesinde yaklaşık 5-6 yıldır çok yoğun bir şekilde çarpık yapılaşma bakımından sorunlar yaşanıyor ve ortaya bir görüntü kirliliği çıkıyor” dedi.

"ORTADA BİR MAĞDURİYET SÖZ KONUSU"

Vatandaşın hobi bahçesi diye aldığı bahçelerde altyapı, su, elektrik gibi ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir ortam olmadığını söyleyen Akçam, “Ortada bir mağduriyet söz konusu. Yine bu şekilde suyu, elektriği vesairesi olan yerlerde de ciddi anlamda çarpık bir yapılaşma ve görüntü bozukluğu var. Bununla ilgili olarak da biz Emlakçılar Odası olarak ilgili kurumlara, yerel yönetimlere, belediyelere, yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na farklı başvurularda bulunduk. Hem sözlü hem de yazılı olarak talepler oluşturduk” dedi.

"CEZALAR VATANDAŞLARIN CANINI YAKIYOR"

Bu süreçte hobi bahçelerinin imalatlarının devam ettiğini ve bununla ilgili ciddi cezalar geldiğini söyleyen Akçam, “Bu işi yapan kişilere ceza gelse de sonrasında hobi bahçesini alan vatandaşlara da il müdürlüklerinden, yerel yönetimlerden cezalar geliyor. Bu cezalar da vatandaşların canını yakıyor. Cezanın geleceğini bilerek alınan bir hobi bahçesi alan da olur tabii ama cezadan haberi olmadan alan kişiler de mevcut. Dolayısıyla burada vatandaşın bir mağduriyeti söz konusu” ifadelerini kullandı.

"Projelere yönelik yasal çerçevede düzenleme yapılması gerekli"
Hobi bahçesi imalatlarına tek tip projeyle sınır getirilmesi gerektiğini söyleyen Akçam, “Projelere yönelik de yasal çerçevede düzenleme yapılması gerektiğini söylüyoruz. Yine bundan sonraki süreçlerde de tek tip proje kapsamında bir alt yapı yapılarak, hobi bahçesinin hiçbir eksiği kalmadan insanların orada zamanını geçireceği bir proje yapılması gerektiğini söylüyoruz. İnşallah bu noktada da yetkililer bizlerin sesini duyar ve bu çarpık yapılaşmanın önüne geçmek için adımlar atar diye düşünüyorum” diye konuştu.

8

“CEZALAR 100 BİN LİRAYLA 500 BİN LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR”

Verimli tarım arazileri üzerine kurulan hobi bahçeleriyle ilgili para cezası uygulandığını hatırlatarak, vatandaşların hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden hem de ilgili yerel yönetimlerden ceza aldığını söyleyen Akçam, “Bu cezalar da hobi bahçesinin arsa niteliğinde olmayıp, tarım arazisi niteliğinde olmasından kaynaklı olarak geliyor. Bu cezalar 100 bin lira ile 500 bin lira arasında değişiyor. Vatandaşların bu cezalara yönelik itirazları da oluyor tabii ama tarım arazisinde herhangi bir yapıya izni verilmediği için vatandaşlara ciddi cezalar veriliyor. Onun için hobi bahçesi almak isteyen vatandaşlara öncelikle bu tür cezalarla karşılaşabileceklerini hatırlatmak istiyoruz” dedi.

“İMARLI OLAN ARAZİLERDE BİRAZ ÖNCE BAHSETTİĞİMİZ CEZALAR YAŞANMAZ”

Vatandaşların hobi bahçesi diye alınan arazinin imara açık olup olmadığına bakmaları gerektiğini vurgulayan Akçam, “İmarlı olan arazilerde biraz önce bahsettiğimiz cezalar yaşanmaz. Fakat imarsız ve tarım arazisi olan yerlerde de her zaman bir sorun yaşanır. Vatandaş burada tarım arazisine yapılan hobi bahçelerine çok talepte bulunmasın. İmarlı olan yerleri de diledikleri gibi satın alabilirler. Fakat tarım arazilerini hobi bahçesi olarak satan, reklamını yapan, projeyi farklı şekilde anlatan art niyetli insanlar da var” şeklinde konuştu.

(İHA)

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küresel petrol arzı nisanda günlük 200 bin varil düştüKüresel petrol arzı nisanda günlük 200 bin varil düştü
Herkes altından beklerken o tarihi zirveyi gördü! Tüm zamanların en yüksek seviyesiHerkes altından beklerken o tarihi zirveyi gördü! Tüm zamanların en yüksek seviyesi
Bakan Şimşek 'sıra bizde' diyerek duyurdu! 'Maliye politikasını sıkılaştıracağız' Bakan Şimşek 'sıra bizde' diyerek duyurdu! 'Maliye politikasını sıkılaştıracağız'
Anahtar Kelimeler:
hobi bahçesi para cezası
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'ın o sözleri ayakta alkışlandı! "Kuklayı da biliyoruz kuklacıyı da"

Erdoğan'ın o sözleri ayakta alkışlandı! "Kuklayı da biliyoruz kuklacıyı da"

Katliam yapan polisin mesajı ortaya çıktı ‘Kanınızı içsem doymam’

Katliam yapan polisin mesajı ortaya çıktı ‘Kanınızı içsem doymam’

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret için net mesaj: 'Ek zam yok'

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret için net mesaj: 'Ek zam yok'

Tarlada 39, markette 199 lira! Üreticiler isyan etti!

Tarlada 39, markette 199 lira! Üreticiler isyan etti!

Akaryakıtta yeni uygulama resmen yürürlükte

Akaryakıtta yeni uygulama resmen yürürlükte

Milli muharip uçak KAAN'ın maliyeti belli oldu!

Milli muharip uçak KAAN'ın maliyeti belli oldu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.