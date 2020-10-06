FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Hobi olarak çiçekçiliğe başladı, kurduğu seralarda taleplere yetişemiyor

Hobi olarak çiçekçiliğe başladı, kurduğu seralarda taleplere yetişemiyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.10.2020 11:56 | Son Güncelleme

Tokat’ta hobi olarak çiçek yetiştirmeye başlayan 3 çocuk annesi ailesinin desteği ile sera kurarak taleplere yetişmeye çalışıyor.

Hobi olarak çiçekçiliğe başladı, kurduğu seralarda taleplere yetişemiyor

Tokat’ta sınıf öğretmeni Meliha Mert (57) ile belediyede makine ikmal bölümünde Mehmet Mert (57) emekli olduktan sonra bir bahçe kiraladı. Kiraladıkları bahçeye hobi olarak çiçek üreten çift kısa sürede yoğun ilgi gördü. Çok beğenilen bahçelerinden yola çıkan aile çiçekçilik mesleğine yöneldi. TOKİ köprüsü yanında Milli Emlak’tan arazi kiralayan girişimci aile proje yaparak yaklaşık 2 dönümlük arazide sera kurdu. İl merkezindeki çiçekçilerin yanı sıra birçok ilden çiçek toptancıları ile çalışmaya başlayan Mert, hobi olarak yaptıkları işte profesyonel olma yoluna önemli mesafe kattı. 2’si kız 3 çocuk annesi Mert’in küçük kızı süs bitkileri ve peyzaj bölümünden mezun olurken büyük kızı da Samsun’da mesleki eğitim aldı. Seralarında yıllık olarak yaklaşık 10 bin adet kesme çiçek üretimi yapmaya başlayan aile yurt içinden gelen talepleri karşılamaya çalışıyor.

AW132575_01

HOBİ OLARAK BAŞLADI, TALEPLER ÇOĞALDI

Komşularının teşviki ile çiçekçiliğe başladıklarını ifade eden Mert, “Oğlum çiçeğe hevesli idi biz de aile olarak çiçekleri seviyorduk. Çiçek yetiştirerek çiçekçilere yetiştirmeye başladık. Hobi olarak başladık meslek olarak devam ediyoruz. Önce şehrimizdeki çiçekçilerle çalıştık. İşlerimiz ilerleyip talepler çoğaldıkça sera ihtiyacı duyduk. Seralarımızı kurduk, teknolojik seralar kurmayı hedefledik. Küçük bir bahçemizde bu işe başladık. Daha sonra Milli Emlak’tan arazi kiraladık. Teknolojik seralarımız kuruldu. Canla başla çalışırken talepler çoğaldı” dedi.

AW132575_03

İKİ KEZ KALP KRİZİ GEÇİRDİ, ÜRETİME ARA VERMEDİ

Sağlık sorunların rağmen çiçek işi ile uğraşmaktan kendini alamadığını ifade eden Mert, “Çocuklarım canla başla çalışıyor, eşim kol kanat geriyor. Ben kalp, şeker, tansiyon hastasıyım. Bu yıl iki kez kalp krizi geçirdiğim halde yine seramdan çıkmadım, yine üretimime devam ettim. Ölene kadar da devam edeceğim. Seralarımızda birçok cins çiçek ürettik. İmkanlarımız el verirse daha da üretime geçmek istiyoruz” diye konuştu.

AW132575_04

ÇİÇEKLERİNE MÜZİK DİNLETİYORLAR

Çiçekleri ve müziği çok sevdiğini belirten Mert, “Sabah geliyoruz çiçeklerimizin bakımını, sulamasını, gübrelemesini yapıyoruz. Sabahtan akşama kadar çalışıyoruz, gün bize yetmiyor. Biz çiçeklerimiz çok sevdiğimiz gibi müziği de çok seviyoruz. Çalışırken seralarımıza Türk Sanat müziği, halk müziklerimizi çiçeklerimize dinletiyoruz. Onlarda bizlerle neşe içindeler. Onlarda sevgilerinden dolayı hiç durmadan açıyorlar. Biçmemizin açma zamanı gelmediği halde müzikle çalıştığımız için erken açacakları için korku içindeyiz” ifadelerini kullandı.

ANNE VE BABASI İLE ÇALIŞIYOR

Anne, babası ve kız kardeşi ile işlerini severek yaptıklarını belirten Saliha Mert ise çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Rabbim izin verirse çabalarımızla işimizi daha da büyütmeyi istiyoruz. Serada çalışmak çok zevkli. Dışarıdan bakıldığında bir sauna ortamı gibi gözükse de bizim için mükemmel zevkli. Çünkü çiçeklerimizi çok seviyoruz. Hava sıcak olduğunda seramızın üstünü açmayı bile müzikle zevkli bir hale getirebiliyoruz. İşimizi seviyoruz” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Makam odasında mastürbasyon skandalı!
Bakan Selçuk duyurdu! Ödemeler hesaplara yatırıldıBakan Selçuk duyurdu! Ödemeler hesaplara yatırıldı
Ekim ayı sıfır araç kampanyaları ile geldi!Ekim ayı sıfır araç kampanyaları ile geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Kanada Türkiye'ye İHA ekipmanı satışlarını askıya aldı!
Kanada Türkiye'ye İHA ekipmanı satışlarını askıya aldı!
Bakan Kurum tarih vererek duyurdu! TOKİ'de indirim müjdesi
Bakan Kurum tarih vererek duyurdu! TOKİ'de indirim müjdesi
Otellerde HES kodu zorunluluğu getirildi!
Otellerde HES kodu zorunluluğu getirildi!
Altın fiyatları düştü!
Altın fiyatları düştü!
Dünya Bankası Başkanı'ndan flaş çağrı
Dünya Bankası Başkanı'ndan flaş çağrı
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
O firmanın ürünlerinde at eti çıktı
O firmanın ürünlerinde at eti çıktı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Dünyanın en büyüğü! Üretime başlandı
Dünyanın en büyüğü! Üretime başlandı
2020 İŞKUR TYP başvuru sonuçları açıklanıyor mu?
2020 İŞKUR TYP başvuru sonuçları açıklanıyor mu?
Altın fiyatları haftaya hızlı başladı!
Altın fiyatları haftaya hızlı başladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklması
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklması
Bakan Selçuk duyurdu! Yaşlı ve engelli aylıkları ile evde bakım ödemeleri yatırıldı
Bakan Selçuk duyurdu! Ödemeler hesaplara yatırıldı
Pegasus’tan yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası
Tüm yurt içi uçuşlarda yüzde 25 indirim
Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı Projesi’nin yüzde 20’si tamamlandı
Yüzde 20'si tamamlandı! İki il arası 4 saatten 1 saat 20 dakikaya düşecek
Bakan Kasapoğlu duyurdu! Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
Bakan duyurdu! Hesaplara yatırılmaya başlandı
Bakan Kasapoğlu'ndan son dakika açıklaması: 2020 Ekim ayı KYK bursu hesaplara yattı! Ekim ayı KYK burs ücreti ne kadar?
Ekim ayı KYK bursu hesaplara yattı!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.