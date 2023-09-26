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Hollanda'da görüp 'kendi memleketimde neden olmasın?' dedi! Şimdi taleplere yetişemiyor

26.09.2023 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda’da üretilip dünyaya pazarlanan şakayık çiçeği Sivas’ta üretildi. İlde şakayık üretmeyi başaran girişimci, “Hollanda'ya gittiğimde bu çiçeği gördüm. Ben de 'kendi memleketimde neden olmasın?' dedim ve 3 sene önce kendi memleketime ektim. Şimdi de ürünü pazarlamaya başladım. Şimdi ise talepleri yetiştirmekte güçlük çekiyorum" diye konuştu. Çiçekleri yerinde inceleyen İlçe Tarım ve Orman Müdürü de "Bundan sonra bizim memleketimizde şakayık bitkisini bol bol duymak nasip eder" dedi.

Hollanda'da görüp 'kendi memleketimde neden olmasın?' dedi! Şimdi taleplere yetişemiyor

Nurettin Otyakmaz isimli girişimci, Sivas’ın Gemerek ilçesine bağlı Tatlıcak mezrasında şakayık üretmeyi başardı. Hollanda’da üretilip dünyaya pazarlanan bu çiçek türünü olmaz denen Sivas bozkırında üretmeyi başaran Otyakmaz, iç piyasada üretim yaparken gözünü dünya pazarına dikti.

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"KENDİ MEMLEKETİMDE NEDEN OLMASIN?' DEDİM VE 3 SENE ÖNCE KENDİ MEMLEKETİME EKTİM"

Otyakmaz çiçeği ilk kez Hollanda’da gördüğünü belirtip, “Hollanda'ya gittiğimde bu çiçeği gördüm. Ben de 'kendi memleketimde neden olmasın?' dedim ve 3 sene önce kendi memleketime ektim. Şimdi de ürünü pazarlamaya başladım. Şimdi ise talepleri yetiştirmekte güçlük çekiyorum.Türkiye'nin her yerine gönderiyorum. İstanbul'a, İzmir'e, Antalya'ya, Ankara'ya. 3 bin 500 kökle başlamıştım. Her çiçek gibi bu da ilgi istiyor. Çiçeği sevdikten sonra çiçek size para kazandırıyor. 3 dönüm alanda ektiğim şakayık çiçeğinin geliri, bin dönümlük alanda ekilen arpa buğdaydan daha karlı” dedi.

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İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ ÇİÇEKLERİ YERİNDE İNCELEDİ

Gemerek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cem Demir de Otyakmaz'ın bahçesine giderek çiçekleri yerinde inceledi.

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Demir burada yaptığı açıklamada, “Sivas dediğimiz zaman aklımıza ilk olarak buğday, arpa, pancar gibi tarım ürünleri gelmekteydi. Üreticimiz yurt dışından şakayık bitkisi getirerek toprağı sevdirdi. Bundan sonra bizim memleketimizde şakayık bitkisini bol bol duymak nasip eder” dedi.

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(Kaynak: İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda Sivas Şakayık çiçeği şakayık

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