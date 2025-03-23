Hollanda'nın para birimi nedir? Hollanda'nın para biriminin kodu ve sembolü

Meşruti monarşi ile yönetilen Hollanda topraklarının bir kısmı Karayipler’de yer alır. Kuzeybatıda Kuzey Denizi, güneyde Belçika, doğuda Almanya, güneyde ise Belçika ile sınır komşudur. Avrupa kıtasında yer alan 12 eyaletten, Karayipler’de Sint Eustatius, Saba adaları ve Bonailre olmak üzere 3 ayrı ve özel belediyeden oluşmaktadır.

Bir Avrupa ülkesi olan Hollanda, nüfus yoğunluğu çok olan bir ülkedir. 2025 yılında nüfusunun 18 milyonu geçtiği açıklanmıştır. Topraklarının yoğun bir kısmı deniz seviyesinin altındadır. OECD, NATO ve Avrupa Birliği üyelikleri bulunan Hollanda Kyoto Sözleşmesi’nde imzası bulunan ülkelerden biridir. Laleleri dışında bisikletleri, yel değirmenleri ve peynirleri ile de tanınan turizm açısından verimli bir ülkedir.

Hollanda'nın para birimi nedir?

İsmi Birleşik Hollanda Krallığı’nın en önemli eyaleti kabul edilen Hollanda Eyaleti’nden gelmektedir. On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında ikiye bölünen eyalet Kuzey Hollanda ve Güney Hollanda olarak ayrılmıştır. Egemen devlet Hollanda Krallığı’dır ve başkenti Amsterdam’dır. Amsterdam aynı zamanda ülkenin en büyük şehridir.

Resmi dili Felemenkçe olan Hollanda’da ayrıca bölgesel diller de konuşulur ve Batı Frizce, İngilizce, Limburgca gibi tanınan diller de kabul edilmiştir. Hollanda 3 büyük nehir tarafından 2 ana bölgeye ayrılmıştır. Bu nehirler Ren ve Meuse nehirleridir.

Hollanda'nın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Genel olarak yağışlı ve nemli bir iklime sahip olan Hollanda iklimi, Kuzey denizi kıyılarında yer alması nedeniyle ve Karayip bölgesinden gelmekte olan gulf stream etkisi ile ılımlıdır. Yaz aylarında ortalama sıcaklık 16 derece civarındayken kışın bu sıcaklık derecesi 3 dereceye inmektedir.

Hollanda’nın resmi para birimi Euro'dur (EUR). Hollanda guldeni ise 17. yüzyıldan itibaren 2002 yılında Euro’nun (€) kullanılmasına kadar geçerli olmuştur. Bazı bölgelerde hala geçerli olan Hollanda guldeni Orta Flemenkçe’de altın anlamına gelmektedir. f ya da fl sembolleri ile gösterilir.