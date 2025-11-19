FİNANS

Honda'dan yüz binlerce aracı geri çağırma kararı: 'Aniden devre dışı kalabiliyor'

Honda'nın 2023–2025 Accord Hybrid modellerinde görülen yazılım hatası sürüş sırasında güç kaybına yol açabiliyor. Şirket, ABD'de 256 bin aracı geri çağırma kararı aldı.

Honda'dan yüz binlerce aracı geri çağırma kararı: 'Aniden devre dışı kalabiliyor'
Cansu Akalp

Honda, ABD’de 256 binden fazla Accord Hybrid aracını tehlikeli bir yazılım arızası nedeniyle geri çağırma programına aldı.

2023-2025 model yıllarını kapsayan geri çağırma, entegre kontrol modülü (ICM) yazılımındaki bir hata nedeniyle araçların hareket halinde iken güç kaybetme riski taşıdığı belirlenince başlatıldı.

ANİDEN DEVRE DIŞI KALIYOR!

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) açıklamasına göre hatalı yazılım, iç iletişim sorunlarını CPU arızası gibi algılayarak modülün kendini resetlemesine neden oluyor. Bu resetleme sırasında motor gücü dahil kritik sistemler aniden devre dışı kalabiliyor.

Honda, problemin tedarikçi firmanın yanlış yazılım programlamasından kaynaklandığını ve ICM’ye eklenen yeni fonksiyonların elektrik yükünü artırarak sorunu daha da ağırlaştırdığını belirtti. Bu da yazılımın elektriksel parazitleri yanlış yorumlamasına yol açtı. Şirket, bayilerin yazılımı ücretsiz olarak güncelleyeceğini duyurdu.

