Yıl sonu otomobil kampanyaları başladı! 7 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi

Yıl sonunun gelmesiyle birlikte sıfır otomobil almak isteyenlere avantajlı kredi kampanyaları sunulmaya başlandı. Bayiler ellerindeki 2025 model stokları eritmek isterken alıcılar ise en düşük faizle, uzun vadeli otomobile sahip olmak istiyor.

NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre; Markalar kampanyalarını duyurdu ve satışlar başladı. Vadeli ve faizsiz krediden yararlanmak için yıl sonuna kadar otomobil tercihinin yapılması gerekiyor.

İŞTE KAMPANYA YAPAN MARKALAR

Alfa Romeo Junior Ibrida'da 121 bin 529 lira takas desteği sunuluyor.

Skoda Superb 1 milyon lira kredi, yüzde 0 faiz, 6 ay vade, Skoda Karoq 1 milyon lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz, Skoda Kadiaq 1 milyon lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faizle satılıyor.

Audi A6 e-tron 2 milyon liraya kadar 6 ay vade yüzde 0, Audi Q4 e-tron ve Q4 Sportback e-tron 1 milyon liraya kadar 6 ay vade yüzde 0 kredi fırsatıyla satışa sunuldu.

Seat Ibiza ve Arona, bireysel olarak 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranıyla satılıyor.

Cupra'da 12 ay vade, yüzde 0 faiz, 250 bin lira kredi imkanı sunuluyor.

Mercedes GLC, kurumsal müşterilere 1 milyon lira kredi, 18 ay vade, yüzde 0 faiz, Mercedes C serisi 1 milyon lira kredi, 18 ay vade, yüzde 0 faiz, Mercedes E-180 1 milyon lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Mercedes Elektrikli EQB 1 milyon lira kredi, yüzde 0 faiz ve 6 ay vade avantajıyla satışa sunuldu.

Ford Puma ve Puma Gen-E'de 400 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Ford Explorer'da 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Ford Focus'ta tüzel müşterilere 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranıyla satış yapılıyor.

Opel Corsa Edition AT8 ve GS donanımlarında 300 bin lira, 12 ay vade, Corsa Edition MT6 donanımında 150 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Corsa Elektrik'te 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Frontera'da 150 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Frontera Elektrik'te 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Mokka'da 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Astra'da 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Astra Elektrik 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Grandland'da 400 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz imkanıyla satılıyor.

Toyota Hilux 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizle satılıyor.

Suzuki S-Cross 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizle satılıyor.

Ssangyong ticari müşterilere özel 500 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizle satılıyor.

Peugeot E-208 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Peugeot E-308 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Peugeot 2008 Allure 150 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Peugeot E-2008 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Peugeot 3008 Allure 1.2 Hybird 145 hp 170 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Peugeot 408 Allure 120 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Peugeot 5008 GT 170 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizle satılıyor.

Nissan Qashqai Skypack 4WD, N-Design, Platinum ve Platinum Premium versiyonlarında ticari müşterilere özel 600 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Nissan Juke Tekna bireysel müşterilere özel 240 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, ticari müşterilere 500 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz, Nissan X-Trail Mild Hybrid ticari müşterilere özel 1 milyon lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizli olarak satılıyor.

BMW modellerinde 7 milyon liraya kadar 6 ay vadede yüzde 0 faiz imkanı.

Fiat 600, 200 bin lira kredi, 12 ay taksit ve yüzde 0 faiz oranıyla satılıyor.

Renault Duster 200 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz, Renault 5 E-Tech 350 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz, Renault Megane E-Tech 350 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz, diğer tüm binek araçlarda 150 bin lira kredi 6 ay vade yüzde 0.99 faiz oranıyla satış yapılıyor.

Togg T10F V2 versiyonunda 800 bin lira kredi 12 ay vadede yüzde 0 faiz oranıyla aylık 66 bin 667 lira ödemeyle, 1.7 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,57 faiz oranıyla aylık 71 bin 578 lira ödemeyle, T10F 4More için 800 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizle aylık 66 bin 667 lira ödemeyle, 1.5 milyon lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,52 oranında faizle 71 bin 564 lira ödemeyle alınabiliyor.

Kurumsal kullanıcılar ise 1 milyon 900 bin lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,75 oranında faizle aylık ödeme 73 bin 644 lira ödeme yaparak T10F V2'yi satın alabiliyor.

Togg T10X V2 versiyonunda 800 bin lira kredi 12 ay vadede yüzde 0 faiz oranıyla aylık 66 bin 667 lira ödemeyle, 1.7 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,57 faiz oranıyla aylık 71 bin 578 lira ödemeyle, T10X 4More için 800 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizle aylık 66 bin 667 lira ödemeyle, 1.5 milyon lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,52 oranında faizle 71 bin 564 lira ödemeyle alınabiliyor.

Kurumsal kullanıcılar ise 1 milyon 900 bin lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,75 oranında faizle aylık ödeme 73 bin 644 lira ödeme yaparak T10X V2'yi satın alabiliyor.

Citroën Ami modelinde 270 bin lira kredi için 12 ay vade, yüzde 0 faiz ya da nakit indirimi kampanyası, Yeni Citroën ë-C3 modelinde 150 bin lira kredi için 12 ay vade, yüzde 0 faiz kampanyası,

Citroën C4, Elektrikli ë-C4, ve Citroën C4 X modellerinde 150 bin lira kredi için 12 ay vade, yüzde 0 faiz ya da nakit indirimi kampanyası, Yeni Citroën C3 Aircross ve Yeni Citroën ë-C3 Aircross modellerinde 300 bin lira kredi için 12 ay vade, yüzde 0 faiz kampanyası, Citroën Berlingo modelinde 600 bin lira kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz kampanyası, Citroën Berlingo Van modelinde 500 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz kampanyası, Citroën Jumpy Van modelinde 750 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz kampanyası, Citroën Jumpy Spacetourer modelinde 600 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz kampanyası, Citroën Jumper modelinde 750 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz kampanyası sunuluyor.

Hyundai Bayon 150 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranıyla satılıyor.

Chery Tiggo 7 ve Tiggo 8 Pro Max modellerinde ticari müşterilere 400 bin liraya kadar yüzde 0.99 faizli 6 ay vadeli kredi veriliyor.

KIA Sportage tüzel müşterilere 300 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0.99 faiz, KIA Stonic 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, KIA EV9 tüzel müşterilere 600 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranıyla satılıyor.

BYD Dolphin'de 300 bin lira kredi, yüzde 0 faiz oranıyla 12 ay vadeli olarak veriliyor.

Dacia Sandero Stepway ve Jogger 150 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0,99 faiz oranıyla satılıyor.