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HÜDA PAR'lı Demir, asgari ücretin güncellenmesini istedi! "Muhakkak bir rakam güncellemesi gerekir"

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, asgari ücrete ilişkin, "İlk 6 ay sonrasında muhakkak bir rakam güncellemesine gidilmesi gerekir." dedi.

HÜDA PAR'lı Demir, asgari ücretin güncellenmesini istedi! "Muhakkak bir rakam güncellemesi gerekir"
Begüm Özkaynak

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kurban Bayramı'na az bir süre kaldığını, hac ibadeti için Müslümanların Mekke'ye gittiğini söyledi.

Hac döneminde Mekke'ye seyahat vizesi ile gidenlerin sorunlar yaşadığını belirten Demir, bu kişilerin ibadet merkezlerine girmelerine yönelik engeller çıkarıldığını ifade etti.

Kabe'nin Müslümanların ortak ibadet merkezi olduğunu vurgulayan Demir, bu sorunun çözülmesini istedi.

Asgari ücretle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Demir, belirlenen asgari ücret tutarının yetersiz olduğunu, tutarın ocak ayından bu yana eridiğini söyledi.

"MUHAKKAK BİR RAKAM GÜNCELLEMESİNE GİDİLMESİ GEREKİR"

Mevcut asgari ücreti "sefalet ücreti" olarak nitelendiren Demir, "Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla beraber 6 aylık enflasyon verileri dikkate alınarak mutlaka asgari ücrette yaşanan kaybın telafi edilmesi gerekir. İlk 6 ay sonrasında muhakkak bir rakam güncellemesine gidilmesi gerekir." dedi.

Gazze'de soykırım ve insani felaket yaşandığına işaret eden Demir, 19 aydır yaşananlara karşı gerekli adımı atmayan Batılı ülkelerin son dönemde aldığı yaptırım kararlarının önemli olduğunu vurguladı.

"BATI'DAN GELEN BU ADIMLAR İSLAM DÜNYASINA TARİHİ BİR FIRSAT SUNMAKTADIR"

İslam dünyasının da Gazze'deki soykırıma sessiz kaldığını belirten Demir, İslam ülkelerine seslendi:

"Şu anda siyonist rejim Batı tarafından sıkıştırılmışken İslam ülkeleri bu baskıyı daha da artırmalı, siyonist rejimi durmaya zorlamalı. Batı'dan gelen bu adımlar İslam dünyasına tarihi bir fırsat sunmaktadır, bu değerlendirilmeli."

(AA)

Hissenet
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