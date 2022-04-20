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Hükümet düğmeye bastı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili açıklama: 'Gerekli adımları atacağız'

20.04.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşın gündeminden düşmeyen fiyat artışlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklama geldi. AK Parti MYK’da, gıda ve konut başta olmak üzere, fahiş fiyat artışları da gündeme geldi. Erdoğan’ın 'Rahatsızlıkları biliyoruz. Hayat pahalılığı toplumun bir sorunu ve bu sorunu görüyoruz. Hükümet olarak biz gerekli adımları atacağız. Bu işin üstesinden geleceğiz' dediği öğrenildi.

Hükümet düğmeye bastı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili açıklama: 'Gerekli adımları atacağız'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili önemli açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gün başkanlık ettiği AK Parti MYK’da, gıda ve konut başta olmak üzere fahiş fiyat artışları da gündeme geldi.

Yenişafak'ta yer alan habere göre, parti kurmaylarının sahadaki durumla ilgili bilgi aktardığı toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Rahatsızlıkları biliyoruz. Hayat pahalılığı toplumun bir sorunu ve bu sorunu görüyoruz. Hükümet olarak biz gerekli adımları atacağız. Teşkilat da aldığımız kararları ev ev gezerek vatandaşımıza anlatacak. Hükümet ve teşkilat olarak, iki sacayağı olarak görevimizi yaptığımızda bu işin üstesinden geleceğiz” dediği öğrenildi.

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GIDA FİYATLARI ANLIK OLARAK TAKİP EDİLECEK

Ekonomi Koordinasyon Kurulunun, son toplantısında, son dönemdeki ekonomik gelişmeler ile küresel tedarik zincirlerindeki değişimin ve artan küresel emtia fiyatlarının enflasyon görünümü üzerindeki etkileri görüşüldü. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada Kurulun, ürün takibinin anlık olarak yapılmasına imkan sağlayacak yeni dijital bir sistemin kurulmasını kararlaştırdığı bildirildi.

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20 TEMEL ÜRÜNE SABİT FİYAT ÖNERİSİ

AK Parti'nin ekonomi kurmaylarının enflasyonla mücadele için bazı ürünlerin fiyatlarının sabitlenmesi fikrini öne sürmüştü. Çalışmalarına devam ettiği belirtilen öneriye göre, un, yağ, şeker, bakliyat, bebek bezi, temizlik maddeleri gibi 20-25 ürün belirlenecek. Bu ürünlerin fiyatı yılsonuna kadar sabitlenecek.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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