Hükümet düğmeye bastı! Yeni düzenleme geliyor... İzin süreleri artıyor

Milyonları etkileyecek önemli gelişmeler yaşanırken azalan doğum oranlarına karşı yeni adımlar atan hükümetin kadınların doğum izni sürelerini artıracak düzenleme içinde olduğu öğrenildi. Çalışma kapsamında kadın memura 24 hafta, babaya 15 gün izin, koruyucu aileye özel hakların yolda olduğu kaydedildi.

Hande Dağ

Son dönemlerde Türkiye'de doğum oranlarının azalması konuşulurken bunun artırılmasını teşvik amacıyla hükümet bir süredir tartışılan kadınların doğum izni sürelerini artıracak düzenleme için düğmeye bastı. İşte detaylar...

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; hazırlanan taslakta, kadın memura; doğumdan önce 8, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta süreyle analık izni verilmesi öngörülüyor.

Mevcut durumda mevzuatta izin süreleri, doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplamda 16 hafta olarak uygulanıyor. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi 8 haftalık analık izni süresine 2 hafta eklenmesine dair hükmün de uygulanmaya devam edeceği aktarıldı.

İZİN SÜRELERİNDE ARTIŞ

Diğer yandan eşi doğum yapan babalara verilen iznin de artırılacağı kaydedildi. Bu doğrultuda, halen memurlara eşinin doğum yapması durumunda verilen 10 günlük iznin 15 güne çıkarılacağı aktarıldı. Taslakta ayrıca, 3 yaşını doldurmamış bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olan memura çocuğun koruyucu aile yanına teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 15 gün izin verilmesinin de düzenleneceği belirtildi.

İşçi statüsünde olanlara da 15 gün ücretsiz izin verilmesinin öngörüldüğü kaydedildi. Taslağın gerekçesinde ise, son yıllarda doğum oranlarının azalması ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler kriterlerinde 'çok yaşlı nüfus' statüsünde yer almaya başlamış olması göz önünde bulundurulduğunda, doğum izninin artırılması ile nüfus politikasının desteklenmesinin amaçlandığı belirtildi.

KORUYUCU AİLEYE TEŞVİK

Öte yandan koruyucu ailelik için öngörülen izin düzenlemesi ile de devlet memuru olanların koruyucu aile olma sürecine katılımını teşvik edilmesinin öngörüldüğü kaydedildi. Gerekçede, "Anılan düzenleme ile gerek koruyucu aile sayısının artması ile daha çok çocuğumuz kurum ve kuruluş yerine aile yanında bulunacak böylece koruyucu aileliğin çocuk koruma mekanizmasındaki yerinin güçlenmesi gerekse de koruyucu aile olan devlet memuru, çocuğa daha fazla zaman ayırabilecek ve arasındaki iletişimin daha sağlıklı gelişimi amaçlanmaktadır" denildiği aktarıldı.

