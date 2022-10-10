Hükümet harekete geçti! Yeni kredi paketi geliyor: Detaylar belli oldu! 500 bin lira...

Hükümetten peş peşe ekonomi adımları gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sinyalini verdiği yeni bir destek paketi için çalışamalar hızlandı. Halkbank'ın esnafa 350 bin lira limitli ve yüzde 9,5 faiz oranlı kredi paketi desteiğini arttırmak için harekete geçti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yeni paketle limit artırımı ve faiz indiriminin gündemde olduğunu söyledi. Her türlü ihtiyacın Hazine üzerinden karşılanacağını vurguladı.

KREDİNİN DETAYLARININ BİR KISMINA TRT HABER ULAŞTI

Halkbank'ın vereceği kredinin üst limiti 500 bin liraya çıkacak. Kredi faizi ise yüzde 7,5'e düşecek. Paketin toplam büyüklüğü ise 100 milyar lira olacak.

ESNAFA YENİ KREDİ PAKETİNDE SONA GELİNDİ

Hazırlanan paketle ilgili çalışmalarda sona gelindi. Detayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından açıklaması bekleniyor.

Hükümetin bugüne kadar Halkbank üzerinden esnafa sağladığı destek tutarı 234 milyar liraya ulaştı.

