Hükümet kaynakları rakam verdi! Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi zammı için güçlü kulis

Enflasyonun yüksekliği vatandaşlara zor zamanlar yaşattı. Çalışanlar ve emekliler heyecanla beklediği 2025 zamlı maaşlarından da memnun kalmadı. Şu anda belli olmayan tek soru kaldı? Emekliler 2025 yılında ne kadar bayram ikramiyesi alacak? İki kez verilen bayram ikramiyeleri için ilk rakam konuşuldu. Hükümet kaynakları ise bekledikleri rakamı ilk kez açıkladı. Geçen yıl iki bayramda emeklilere 3 bin lira verildiği biliniyor. 2025 bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte yanıtı...

ZAM SONRA GÖZLER İKRAMİYEDE

16 milyonu aşkın emekli, bayramda alacakları ikramiyeye odaklandı. Bu yılın başında, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.75, memur emeklileri ise yüzde 11.54 zam aldılar. Zamlı maaşlar henüz hesaplara yatmadı. En düşük emekli maaşı ise yüzde 15.75’lik enflasyon farkı dikkate alınarak 14 bin 469 TL’ye yükseltildi.

İKRAMİYE NE KADAR OLACAK?

Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart’ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran’da kutlanacak. Ramazan Bayramı’na daha iki buçuk ay olmasına rağmen, geçim sıkıntısı yaşayan emekliler, bayram ikramiyelerini sabırsızlıkla bekliyor. İkramiye konusu da yasal düzenleme gerektiriyor.

İKRAMİYE 5 BİN TL OLUR MU?

Geçen yıl emeklilere iki bayramda 3’er bin TL ödenmişti. Bu yıl emekliler en az 5 bin TL gibi bir ikramiye ödenmesini bekliyor ancak hükümetten gelen sinyaller böyle bir artış yapılmayacağını gösteriyor.

HÜKÜMET KAYNAKLARI NE DEDİ?

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre hükümet kaynakları, şu anda bu konuda bir çalışma yapılmadığını ancak süreç içinde bu konuyu gündeme alacaklarını ifade ediyor. Emekli ikramiyelerinde bir artış yapılacaksa bunun için bütçede kaynak oluşturulması gerektiği belirtiliyor. Geçen yıl Hazine ikramiyeleri öderken borçlanma yoluna gitmişti.

EN FAZLA 4 BİN OLMASI BEKLENİYOR

Emekli ikramiyelerinde 500 TL’lik bir artış yapılması yönünde bir kanaat hâkim ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın müdahalesiyle emeklileri bir nebze olsun rahatlatmaya yönelik bir düzenleme yapılabileceği, bu durumda dahi bayram ikramiyelerinin en fazla 4 bin TL’ye çıkarılacağı ifade ediliyor.

Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? 3.500 TL 4.000 TL 5.000 TL Hiç bir artış olmayacak

İKRAMİYELER NEREDEN KARŞILANACAK?

Emekli ikramiyeleri 4 bin TL’ye çıkarılırsa, 16 milyon emekli için iki bayramda 128 milyar TL’lik kaynak ayrılması gerekecek. Bu durumda ya bütçeden kaynak ayrılacak ya da dışarıdan borçlanma yoluna gidilecek.

Emeklilere bayrak ikramiyesi ödeme tarihleri de her bayram öncesinde açıklanıyor ve ikramiyeler tahsis numarasına göre hesaplara aktarılıyor.