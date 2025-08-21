FİNANS

Hükümet ve sendika zamda anlaşamadı! 16 bin liralık fark oluşmuştu, karar Hakem Kurulu'ndan çıkacak

Memur ve emekliler toplu sözleşmeden çıkacak zammı bekliyor. 2023 yılında çalışan memurlara 8 bin 77 lira zam yapılmıştı ancak emekli memurlara bu zam verilmemişti. Toplu sözleşme görüşmeleri devam ederken Hakem Kurulu'ndan seyyanen zamma ilişkin karar çıkması bekleniyor.

Ezgi Sivritepe
  1. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-Sen arasında anlaşma sağlanamadığı için zam kararını Hakem Kurulu belirleyecek. Hakem Kurulu'ndan çıkacak olan karar ile milyonlarca memur ve emeklinin zam oranı da belli olacak.

Çalışan memurlara ise 2023 yılında 8 bin 77 liralık seyyanen zam verilmişti, emekli memurlar ise bu haktan faydalanamamıştı. Şu anda ise çalışan memur ile emekli memur arasındaki seyyanen zam farkı alınan maaşa göre 16 bin lira seviye yükseldi. NTV'nin haberine göre, Hakem Kurulu'ndan seyyanen zamma ilişkin karar çıkması bekleniyor.

İLK TEKLİF YETERSİZ BULUNMUŞTU

12 Ağustos 2025’te hükümetin masaya getirdiği ilk teklif, 2026’nın ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6; 2027’nin ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yine yüzde 4 zam öngörüyordu.

15 Ağustos’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu tekliflere ek olarak memurların taban aylığına bin lira artış yapılmasını gündeme getirmişti.

SON TEKLİF AÇIKLANDI

Hükümetin son teklifinde, 2026 yılı için ilk altı ayda yüzde 11, ikinci altı ayda yüzde 7; 2027 yılı içinse yüzde 4+4 artış önerildi. Ayrıca taban aylığa bin liralık artış teklifi yinelendi.
MEMUR-SEN'İN TALEBİ NE OLDU?

Memur-Sen ise 2026 yılı için kümülatif yüzde 88, 2027 yılı için ise yüzde 46 zam talep ediyor. Konfederasyon, hükümetin teklifinin çalışanların beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu savunuyor.

SENDİKA KABUL ETMEDİ

Hükümetin teklifini yetersiz bulan sendika, taban aylık 10 bin lira talebinin de karşılanmadığını açıkladı. Sürecin sonunda Memur-Sen uzlaşmazlık tutanağı imzalarken, yasa gereği dosya Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na taşınacak. Genel Başkan Ali Yalçın, süreci “darboğaz” olarak nitelendirdi ve hakeme gitmesi gereken tarafın hükümet olduğunu söyledi.
MEMUR EMEKLİSİ SEYYANEN ZAM ALACAK MI?

Memurlara 2023 yılında 8 bin 77 lira seyyanen zam verilmişti. Ancak bu zamdan memur emeklileri yararlanamamış ve çalışırken aldıkları maaşla emekli olduklarında aldıkları maaş arasında fark oluşmuştu.
Memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zamma da zam geldi ve şu anda 16 bin liraya yükselmiş durumda. Ancak memur emeklileri bu zamdan yararlanamıyor. Memur-Sen'in talepleri arasında olan ancak uzlaşılan maddeler arasında bulunmayan memur emeklisine seyyanen zam hakkına ilişkin henüz gelişme yaşanmadı.

EMEKLİLİĞİ GELEN MEMURLARI DA ETKİLİYOR

Emekliliği gelen memurlar da seyyanen zammı emekli olduklarında alamayacakları için çalışırkenki maaşlarından çok daha düşük emekli maaşı alıyor.

Anahtar Kelimeler:
