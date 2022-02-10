Hükümetten altın ve enflasyon adımı! Cumartesi günü açıklanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son dönemde yaşanan fiyat artışlarının önüne geçmek amaçlı bazı tedbirlerin kamuoyuyla paylaşılacağı bir program düzenleyecek.

Nebati, cumartesi günü gerçekleştirilecek programda, bu tedbirlerin yanı sıra Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla işletmelere ve ihracatçılara destek sağlamak amaçlı selektif bir finansman destek paketini açıklayacak. Toplantıda, "Türkiye Ekonomi Modeli" çerçevesinde, yastık altındaki altınların finansal sisteme aktarılması amacıyla atılacak adımlar da kamuoyuna duyurulacak.

Başta emtia fiyatlarındaki artışlarla son dönemde küresel bir sorun haline gelen enflasyon karşısında kapsamlı bir yol haritasını açıklamaya hazırlanan Bakan Nebati, alınacak önlemlere ek olarak tüm paydaşların katkısı ve desteğiyle üretici ve tüketici fiyatlarındaki artışların önüne geçmeye yönelik birçok tedbir paketine ilişkin bilgi verecek.

Yoğun katılımla gerçekleştirilmesi planlanan programda, iş dünyasından üst düzey yöneticilerin, STK'lerin, piyasadaki çatı kuruluşların temsilcilerinin ve kamu ile özel bankaların genel müdürlerinin hazır bulunmaları bekleniyor.

5 BİN TONLUK ALTIN VAR

Bakan Nebati tarafından paylaşılan bilgilere göre Türkiye’de yastık altında 5 bin tonluk altın bulunuyor. Bunun ekonomik karşılığı ise 250-350 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Cumartesi günü açıklanacak diğer önemli bir detay ise 60 milyar liralık kefalet limiti bulunan Kredi Garanti Fonu'nun paketi olacak.

KUR KORUMALI MEVDUATLARDA TOPLAM MİKTAR 312 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Doların Türk Lirası karşısında 18 seviyesini görmesi ve yüzde 60’ı aşan dolarizasyonun ardından çıkarılan kur korumalı mevduatlarda toplam miktar 312 milyar lirayı aşarken döviz hesaplarından çözülen miktar 10 milyar dolar seviyesinde. Hükümet tarafından Türk lirasının yabancı para birimleri karşısında güçlenmesi için yeni adımların da ilerleyen günlerde atılması bekleniyor.

Bu arada 2018 yılında dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından da "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı" uygulanmıştı. O dönem uygulanan programda, firmaların yüzde 10 indirim uygulaması, yıl sonuna kadar elektrik ve doğalgazda zam yapılmaması, işçi çıkarılmalarının önüne geçilmesi için firmalara destek verilmesi, bankaların kredi faizlerinde yüzde 10 indirim yapması ve fırsatçılık ile etkin mücadele gibi maddeler bulunuyordu. Programın açıklanmasının ardından ÇAYKUR, GÜBRETAŞ, Atatürk Orman Çiftliği ve Et ve Süt Kurumu ürünlerinde bir süreliğine yüzde 10 indirim uygulamıştı. ( Deutsche Welle Türkçe)



