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Hükümetten dev destek! Hibe, faizsiz kredi ve kira desteği...

10.09.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hükümet pandemiden belki de en çok etkilenen esnafı ayakta tutabilmek için çeşitli desteklerde bulundu. Toplamda 83 milyar destek sağlanırken, esnafa yapılacak yeni destekler için planlar açıklandı.

Hükümetten dev destek! Hibe, faizsiz kredi ve kira desteği...

2020 yılının mart ayından beri koronavirüs ile mücadele veriyoruz. Bu mücadele kapsamında pek çok kez kapanmaya gidildi. Kapanmalarda belki de en çok zararı esnaflar gördü. Esnafın zararını karşılamak için faizsiz kredi, kira desteği ve hibelerle 83 milyarlık destek sağlandı. 8226 esnafa ciro kaybı desteğine karar verildi. İşte diğer kararlar…

İŞLETMELERE CİRO KAYBI DESTEĞİ

Salgında faaliyetleri kısıtlanan yiyecek, içecek sektöründeki işletmelere ciro kaybı desteği yürürlüğe girdi. Şubat ayında 2 bin liradan az 40 bin liradan fazla olmamak üzere cironun azalan tutarının yüzde 3'ünün verilmesi öngörüldü.

Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanlığı'ndan 225 milyon lira ödenek aktarıldı. 40 bin işletmenin ciro kaybı meblağı 212 milyon 352 bin lira olarak hesaplandı.
Gelir İdaresi'nce belirlenen listeden de 15 bin 339 işletmeye toplam 145 milyon 235 bin lira ödeme yapılması planlandı.

FAİZ İNDİRİMLİ KREDİ TUTARI 74 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Gelir kaybı desteği kapsamında Aralık 2020'den önce vergi mükellefi ve NACE kodlarında olan esnafa bin lira tutarında destek verildi. Türkiye genelinde 1 milyon 163 bin esnafa kullandırılan faiz indirimli kredi tutarı da 31 Ağustos itibarıyla 74 milyar liraya ulaştı.

171 BİN ESNAFA KİRA DESTEĞİ SAĞLANDI

Aynı kapsamda işyerleri kira olan ticaret erbabına da büyükşehirlerde 750 lira, diğer şehirlerde 500 lira olmak üzere kira desteği sağlandı.

Gelir kaybı desteği kapsamında 1 milyon 78 bin esnafın başvurusu onaylanırken, 4 milyar 285 milyon lira ödeme gerçekleştirildi. Kira desteği kapsamında da 171 bin esnafa 359 milyon 212 bin lira ödeme yapıldı.

3 BİN VE 5 BİN OLMAK ÜZERE HİBE DESTEĞİ SAĞLANDI

Tam kapanmadaki zararların telafisi için faaliyet kodları açısından iki grup halinde 3 ve 5 bin lira olmak üzere hibe desteği sağlandı.

Hibe desteklerinden 17 Mayıs'tan önce gelir vergisi mükellefi olan esnaf ile gerçek kişi tacirler esas faaliyet konuları üzerinden faydalandı.

Başvurular 1 Temmuz itibariyle sona erdi. Türkiye genelinde, 1 milyon 75 bin kişiye (3'er bin lira) toplam 3 milyar 224 milyon lira, 217 bin esnafa da (5 bin lira) 1 milyar 86 milyon lira ödeme yapıldı.

Sağlanan hibe desteği kapsamında 1 milyon 292 bin esnafa yapılan ödeme tutarı 4 milyon 310 milyonu geçti.

HALKBANK TARAFINDAN SIFIR FAİZLİ KREDİ DESTEĞİ VERİLDİ

Esnafa kredi ve kefalet kooperatiflerinin kefaletiyle veya doğrudan Halkbank tarafından yüzde 50, yüzde 100 faiz indirimli krediler kullandırıldı. Geçen yıl 1 milyon 162 bin esnafa toplamda 67.5 milyar lira, bu yıl da 1 milyon 163 bin esnafa yaklaşık 74 milyar lira faiz indirimli kredi kullandırıldı. Geçen yıl iki defa bu yıl da 1 kez olmak üzere 3 kez kredi taksiti ertelendi ve TESKOMB tarafından 2 defa taksit yapılandırma hayata geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi
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