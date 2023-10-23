Hükûmetten kur hedefi açıklaması! 'Son dönemde önemli hareketlilik oldu'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 12'nci Kalkınma Planı görüşmelerinde milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.

Muhalefet partili milletvekillerinin, 'Hükümet politikalarına yönelik önerilerimiz dikkate alınmıyor?' şeklindeki eleştirilerine Cevdet Yılmaz, "Plan, program, bütçe müzakerelerinde bu tartışmalar sonucunda metin üzerinde bazen fazla müdahale yapılmaması bu tartışmaların anlamsız olduğu sonucuna bizi götürmemeli. Bu tartışmalar hem siyaset için hem bürokrasi için önemli ve yol gösterici. Burada birçok şey tartışılıyor, belki anında hemen metinlere yansıması bekleniyor bazı hususların, bunlar olmayabilir ama bu süreç önümüzdeki dönemlerde politikalar planlar, programlar yapılırken mutlaka Meclisimizdeki bu tartışmalar yol gösterici" dedi.

Yılmaz, 12'nci Kalkınma Planı'nın geniş ve uzman bir kadro ekibiyle hazırlandığının da altını çizdi. Kurda herhangi bir hedef ve tahminleri olmadığını, serbest kur rejimi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Finansal piyasalarda istikrarsızlığa yol açmadan çıkış süreci devam edecek. Bankacılık sistemi KKM'den çözülen kaynağı TL cinsi mevduata yönlendiriyor ve devam edecek. Çin hariç gelişmekte olan ülkelerin gelişme hızı Türkiye’nin gerisinde kaldı" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMLERDE BÖYLE YÜKSEK ÖLÇÜDE HAREKETLİLİK BEKLEMİYORUZ"

Yılmaz kur hedefi ve tahminlere ilişkin olarak da kurda herhangi bir hedef ve tahmin olmadığının altını çizerek, "Serbest kur rejimi var, son dönemlerde önemli hareketlilik oldu, önümüzdeki dönemde böyle yüksek ölçüde hareketlilik beklemiyoruz. Teknik ve siyasi olarak beklemiyoruz" diyerek, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Kurdaki gelişmeler özellikle nominal büyümenizi etkileyebiliyor, hedeflerinizi farklı yerlere taşıyabiliyor ama burada satın alma gücü paritesine gittiğiniz zaman kur etkisinden arındırılmış bir şekilde gelişmeleri takip edebiliyorsunuz; onun da altını çizmek isterim. Bizim serbest kur rejimimiz var, kurun değerini piyasada arz ve talep şartları belirliyor; gelişmelere göre gündelik olarak veya dönemsel olarak çeşitli hareketlilikler yaşanıyor. Bunlar ne bir tahmindir ne de bir hedeftir, bunlar sadece çalışırken ister istemez çıkan sonuçlardır."

Cevdet Yılmaz, nominal değil reel kur üzerinden değerlendirme yaptıklarının belirterek, "Gelişmekte olan ülkelerin para değeri uzun dönemde değer kazanır, kaybetmez" dedi.

"DÜZENLİ GÖÇE İHTİYAÇ VAR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, milletvekillerinin 'düzenli ve düzensiz göç' verilerine ilişkin sorularına, "Düzensiz göçle mücadele etmeliyiz, ama düzenli göçü de hep birlikte başarmalıyız. Türkiye belli bir eşiğe geldi. Düzenli göçe de ihtiyacı var. Hangi mesleklerde hangi ülkelerden olacağını elbette planlayarak, iyi tasarlayarak ama bir taraftan da düzensiz göçle mücadele etmek durumundayız. Burada sorunun kaynağında çözüm yaklaşımımız var, etkili sınır güvenlik tedbirleriyle, ülke içerisinde etkin bir şekilde bu işin üstüne gitmek, sağlıklı ve seri işleyen sınır dışı mekanizmaları tesisi şeklinde 4 başlıktan oluşan bir stratejimiz var. Bu sayede 2023 yılında doğu ve güney sınırlarımızda 176 bin 102 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir. Gerçekleştirilen denetim ve operasyonlar neticesinde yakalanan düzensiz göçmen sayısı yurt içinde 126 bin 403 olarak kayıtlara geçmiştir. Yılbaşından bu yana 86 bin 791 düzensiz göçmen sınır dışı edilmiştir" açıklamasında bulundu.

(DHA)





