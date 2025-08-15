FİNANS

Hükümetten yeni teklif gelmedi: Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam görüşmeleri için açıklama! 'Son 4 gün var'

8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi için bugün hükümetten ikinci teklif bekleniyordu. Herhangi bir açıklamanın gelmemesinin ardından Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabı üzerinden, hükümete seslendi. Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştüklerini ifade ederek, "Son 4 gün" hatırlatmasında bulundu.

Ezgi Sivritepe

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın devam eden memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 dönemi zam görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu. Milyonlarca memur ve emeklinin yakından takip ettiği görüşmeler için Yalçın önemli bir hatırlatmada bulundu.

SALI GÜNÜ İLK TEKLİF GELMİŞTİ!

İşveren tarafı ilk olarak 2026 ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6, 2027 ilk 6 ay yüzde 4 ve ikinci 6 ay için yüzde 4 zam teklif etmişti. Memur-Sen bu teklifi kabul etmeyeceklerini duyurmuştu.
"SON 4 GÜN VAR"

Yalçın, sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı:

"Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı olarak Kamu İşveren Heyeti Başkanı ve aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Vedat Işıkhan ile görüşme gerçekleştirdim.

🔴 Kamu görevlileri ve emeklilerimiz işveren tarafından gelecek ikinci teklifi bekliyor. Şu ana kadar teklifle ilgili bir cümle hala kurulmadı.

▪️ Kanun gereği müzakere süresinin tamamlanmasına son 4 gün var. Çalışma Takvimine göre bugün ikinci teklifin gelmesi gerekirdi.

Masanın toplanması ve müzakere edilebilir bir teklifin acilen gelmesi, kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin beklentilerinin karşılanması son derece önemli.

TeklifYenilensin, takvime uyulsun talebimiz karşısında Sn.Bakan’ın açıklama yapmasını bekliyoruz"

Memur Zam Memur-Sen Toplu Sözleşme emekli
