Hükümetten yeni teklif gelmedi: Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam görüşmeleri için açıklama! 'Son 4 gün var'

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın devam eden memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 dönemi zam görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu. Milyonlarca memur ve emeklinin yakından takip ettiği görüşmeler için Yalçın önemli bir hatırlatmada bulundu.
İşveren tarafı ilk olarak 2026 ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6, 2027 ilk 6 ay yüzde 4 ve ikinci 6 ay için yüzde 4 zam teklif etmişti. Memur-Sen bu teklifi kabul etmeyeceklerini duyurmuştu.
Yalçın, sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı:
"Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı olarak Kamu İşveren Heyeti Başkanı ve aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Vedat Işıkhan ile görüşme gerçekleştirdim.
🔴 Kamu görevlileri ve emeklilerimiz işveren tarafından gelecek ikinci teklifi bekliyor. Şu ana kadar teklifle ilgili bir cümle hala kurulmadı.
▪️ Kanun gereği müzakere süresinin tamamlanmasına son 4 gün var. Çalışma Takvimine göre bugün ikinci teklifin gelmesi gerekirdi.
Masanın toplanması ve müzakere edilebilir bir teklifin acilen gelmesi, kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin beklentilerinin karşılanması son derece önemli.
