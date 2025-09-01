Hurda aracı olanlar Meclis'ten karar bekliyor! 'Bir tehlike var' diyerek açıkladı, bu detay sizi zarara sokabilir

Aracı eski olan araba sahipleri Hurda Araç Teşviki'nin çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. En son 2018 yılında çıkan teşvik kanunun ardından trafikte yeniden otomobil yenileme ihtiyacı doğdu. Hurda ithalatının azalması, çevre dostu otomobillerin trafikte bulunması için Hurda Araç Teşviki Kanunu'nun çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor.

11 MİLYON ARAÇ 25 YAŞ ÜSTÜ

HaberTürk'e konuşan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, 30 milyon aracın yaklaşık olarak 8 milyon tanesinin 20 yaş ve üzeri olduğunu belirtti. Yalçın, "4'te 1'i 20 yaş ve üzeri. Türkiye parkında, 11 milyon araç yaklaşık 25 yaş üzeri araç var. Bunlar hem ekonomi için hem toplum için hem de doğa için bazı olumsuzluklar ve bazı tehlikeler yaratıyor" dedi.

20 MİLYON HURDA İTHAL EDİLİYOR

Yalçın, birçok sektöre olumlu anlamda katkı sunulacağının altını çizerek cümlelerini şu şekilde devam ettirdi:



"Türkiye yılda yaklaşık 20 milyon hurda ithal ediyor ve ülkemizden bir döviz çıktısı gerçekleşiyor. Bu milyon adetteki araçların hurdaya çekilmesiyle en azından böyle bir hurda ithalatı olmaz ve dövizde ülkemizde kalır. Bunun da ekonomiye, cari açıya, enflasyona önemli katkıları olur. Diğer taraftan baktığınız zaman gerçekten bu araçlar eski teknoloji ile yapılmış yaşlı araçlar. Türkiye Otomotiv Parkı zaten yaşlı araçlardan oluşuyor"

Sıfır kilometre araçların hızlanacağını da vurgulayan Yalçın, "İkinci el araca önemli yansımaları ve hurda teşviki böyle bir zamanda çok doğru olur ve ülke ekonomisi ve otomotiv ekosistemi için faydalı bir sürece girebiliriz" şeklinde konuştu.

DAHA UYGUN FİYATLI OLABİLİR

Bakım ücretlerinin de daha uygun olabileceğini vurgulayan Yalçın, şunları söyledi:



Takasta kullanılabilecek bu araçlar belki teşvikler verilecek. Bu 0 kilometre araç satışlarını arttırabilir. İkinci ele önemli yansımaları olur. Tabii ki burada istihdam gene önemli bir unsur olarak öne çıkar. Yerli üretimi teşvik eder bu yasa ve gayet olumlu ve baktığınız zaman bu piyasayı otomotiv sektörüne özellikle ve ilgili diğer ekosistemdeki diğer sektörlere de çok faydalı, çok önemli katkılar olacaktır.

Yedek parça servis bakım maliyetleri bile önemli bir hale gelir. Çünkü bugün baktığınız zaman eski araçlarınızı servise götürdüğünüz zaman bakım maliyetleri yüksek. Çünkü eski teknoloji en azından bu maliyetler ortadan kalkar. İnsanlar tabii ki bütçeleri çerçevesinde daha genç otomobiller, model yılı daha genç otomobiller almaya teşvik edilebilir"

TAKAS KAMPANYASI OLUR MU?

Sıfır araçlar ile takas kampanyaların olabileceğini belirten Yalçın, geçtiğimiz aylarda da böyle bir yasanın çıkma ihtimalinin gündeme geldiğini vurgulayarak, "Geçenlerde de böyle bir yasa çıkacaktı ancak sonu gelmedi. Bu otomotiv sektöründe Otomotiv Sanayicileri Derneği olmak üzere çokça dile getiriliyor. Biz de otomotivciler olarak böyle bir yasayı destekleriz. Umarım çıkar diyebilirim. Çıkması da gerekir. Çünkü 2018'de yapılmıştı en son hurda teşfiği" dedi.

O TEHLİKEYE DİKKAT

Hurda Teşviki Kanunu çıkmadan önce bir tehlikenin olduğunun altını çizen Yalçın, sözlerini şu şekilde tamamladı:



"Burada bir tehlike var bana göre. Bu otomotiv bu teşvik yasası, hurda teşvik yasası ile ilgili söylentiler veya yase teklifleri çıktığı zaman hemen ikinci el hurdaya dönebilecek araçların ilan sitelerindeki fiyatlar artıyor.

Bunlara da çok açıkçası güvenmemek lazım. Belki 100 bin lira değerindeki bir hurda aracın değeri 300 bin liraya çıkıyor. Evet. Bir anda. Bunlar da tabii işin olumsuzlukları"