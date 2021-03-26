2011 yılından beri Ziraat Bankası Genel Müdürü görevini yerine getiren Hüseyin Aydın, 26 Mart 2021'de görevini devredecek. Hakkında çıkan haberlerin ardından vatandaşlar arama motorları üzerinden Hüseyin Aydın'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Hüseyin Aydın kimdir? İşte, Hüseyin Aydın'ın biyografisi...

HÜSEYİN AYDIN KİMDİR?

Hüseyin Aydın 1959 yılında Artvin'de doğmuştur. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Fakültesi'nden mezun olan Aydın, kariyerine Ziraat Bankası'nda Müfettiş Yardımcısı olarak başladı.

Ziraat Bankası'nda çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 28.03.2003-13.04.2005 tarihleri arasında Halk Bankası Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği ve 28.04.2004-12.11.2004 tarihleri arasında Mülga Pamukbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü.

14.04.2005-31.05.2005 tarihleri arasında Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Aydın, 31.05.2005 tarihinde Halk Bankası Genel Müdürü oldu. 15.07.2011 tarihi itibariyle Ziraat Bankası Genel Müdürü olarak göreve başlayan Hüseyin Aydın Aydın, Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı görevini de yürütmektedir. Aydın aynı zamanda evli ve iki çocuk babasıdır.

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