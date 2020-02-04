Hyundai, koronavirüs etkisi nedeniyle Güney Kore'deki üretimini askıya alacak

Hyundai, koronavirüs etkisi nedeniyle Güney Kore'deki üretimini askıya almayı planlıyor.

Hong Kong'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm vakası görülürken, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 420'yi aştı. Ford, Fransız otomobil üreticisi PSA Peugeot Citroen ve Japon otomobil üreticisi Nissan ve Honda Motor dahil olmak üzere birçok küresel otomobil üreticisi, Beijing'in yönergelerine uygun olarak bu hafta Çin'deki bazı fabrikalarında üretimi askıya almıştı.

Konunun hassasiyetinden dolayı adının açıklanmasını istemeyen bir sendika yetkilisi, Hyundai'nin Güney Kore fabrikalarının çoğunda 7 Şubat-10 Şubat veya 11 Şubat tarihlerinde arasında üretimin askıya alınacağı açıkladı.

Hyundai sözcüsü, askıya alma programlarının üretim hattına göre değişeceğini söyledi.

Otomobil sektörü yetkilileri daha önce Reuters'a yaptıkları açıklamada, Pazartesi gününden beri Hyundai yönetimi tarafından değerlendirilen üretimin askıya alınmasının, kablo donanımları adı verilen otomobil parçaları sıkıntısından kaynakladığını belirtmişlerdi.