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IBAN çözümleme nasıl yapılır? IBAN numarasından hesap numarası nasıl bulunur?

Ferhan Petek Ferhan Petek
10.05.2024 00:46
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Para gönderimlerinin yanlış hesaplara yapılmasına engel olabilmek amacı ile ilk kez Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerde kullanılmaya başlanmış olan hesap numaraları IBAN olarak isimlendirilmiştir. IBAN İngilizcede "International Bank Account Number" ifadesinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır.

IBAN çözümleme nasıl yapılır? IBAN numarasından hesap numarası nasıl bulunur?

İçindekiler

  • IBAN çözümleme işlemi nedir?
  • IBAN çözümleme nasıl yapılır?
  • IBAN numarasından hesap numarası nasıl bulunur?

Avrupa Birliği oluşumu için yapılan düzenlemeler dâhilinde, ülkeler arası gerçekleştirilen para gönderimlerinin kalitesinin ve hızının artması, maliyetlerinin de düşmesi amacı ile geliştirilmiş bir banka hesap numarası olan IBAN, günlük hayatı da kolaylaştırmakta para transferi işlemleri konusunda kişilere zaman kazandırmaktadır. IBAN; banka kodu / şube kodu / ülke kodu, hesap numarası ve rezerv numarası içeren bir tür kombinasyondur.

IBAN çözümleme işlemi nedir?

IBAN çözümleme işlemi mevcut bir IBAN numarasının ait olduğu bankanın hangisi olduğunu, bağlı bulunduğu bankanın şubesini ve hesap numarasını öğrenmek amacı ile yapılan bir işlemdir. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için birkaç farklı yöntem vardır.

IBAN'dan hesap no bulma işlemi yapılabileceği gibi hesap numarası üzerinden IBAN numarasına ulaşabilmek de mümkün olur. Günümüzde birçok işlemin internet üzerinden yapılabilmesi gibi bu işlem de internet üzerinden, dijital bankacılık yolu ile yapılabilmektedir.

IBAN çözümleme nasıl yapılır?

Hesap numarası, şube kodu gibi bilgiler IBAN numarası aracılığı ile bulunabilir. Bunun için bankaların mobil uygulamaları kullanılır. Takip edilecek adımlar ise şu şekildedir:

  • Bankanın internet bankacılığı hizmeti veren resmî internet sitesine ya da mobil telefonlara indirilebilen güvenilir uygulamalarına giriş yapılır.
  • Uygulamanın ya da sitenin menüler kısmından Hesaplar sekmesine girilir.
  • Burada istenen bilgiler görüntülenir.

IBAN numarasından hesap numarası nasıl bulunur?

IBAN sorgulaması yapabilmek için bağlı bulunan bankalardan destek alınabilir. Bankaların şubelerine şahsen gidilerek ya da internet bankacılığı hizmetlerini, internet sitelerini ya da mobil banka uygulamalarını kullanarak IBAN numarası ya da hesap numarası bulunabilir.

Bir IBAN numarasına ulaşmak için hesabın bulunduğu bankaya ait bir şubeye giderek yardım alınabilir ya da o bankanın internet bankacılığından yararlanılabilir. Ancak güvenlik gereği IBAN numarası üzerinden o hesaba sahip olan kişilerin bilgilerine ulaşabilmek mümkün değildir.

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IBAN
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