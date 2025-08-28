FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

IBAN detayını son anda fark edince kurtuldu! TOKİ’nin ‘İlk Evim, İlk Arsam’ projesine başvuracaktı…

Hatay’da arsa hayaliyle internetten arama yapan vatandaş IBAN oyununu fark edince dolandırılmaktan son anda kurtuldu. TOKİ'nin "İlk Evim, İlk Arsam" projesine başvuru yapmak isteyen depremzede Adem Çelik, dolandırıcıların hazırladığı sahte internet sitesi üzerinden işlem yapmak üzereyken IBAN paylaşımı yapılarak para istenince durumu yetkililerle paylaştı ve dolandırılmaktan kurtuldu.

IBAN detayını son anda fark edince kurtuldu! TOKİ’nin ‘İlk Evim, İlk Arsam’ projesine başvuracaktı…

Hatay’ın Payas ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki depremzede Adem Çelik, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 30 ilde başlattığı "İlk Evim, İlk Arsam" projesine başvuru yapmak isterken az kalsın dolandırılacaktı.

Çelik, Google arama motoru üzerinden başvuru yapmak istediği sırada karşısına çıkan bir siteye giriş yaptı. Site üzerinden e-Devlet'in ara yüzüne benzer bir siteye yönlendirilen Çelik, T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek başvurusuna devam etti. Ancak ödeme aşamasında birçok farklı bankaya ait IBAN numarası görünce durumdan şüphelendi.

Bunun üzerine Payas Belediyesi Afet İşleri Müdürü Fatih Beluk'a ulaşan Çelik, aldığı uyarıyla son anda dolandırılmaktan kurtuldu. Yetkili, vatandaşlara internet üzerinden yapılacak tüm başvurularda yalnızca TOKİ'nin resmi sitesi ve e-Devlet kapısı üzerinden işlem yapmaları yönünde uyarılarda bulundu.

IBAN detayını son anda fark edince kurtuldu! TOKİ’nin ‘İlk Evim, İlk Arsam’ projesine başvuracaktı… 1

Öte yandan, TOKİ de 19 Ağustos tarihinde resmi site üzerinden yaptığı açıklamada vatandaşları dolandırıcılıklara karşı uyararak "Vatandaşlarımız için sosyal konut üreten İdaremizin ismi ve logosu kullanılarak sahtekârlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edilmiştir. Sahte internet siteleri / sosyal medya hesapları ve iletişim numaraları aracılığı ile dolandırıcılık girişiminde olan bu hesaplar; profesyonel görünüme sahip olup, İdaremizin logosunu kullanmaktadır. Resmi onaylı olmayan bu hesap ve internet siteleri genellikle kişisel banka bilgileri veya para talep ederek vatandaşlarımızı mağdur etmektedir.

IBAN detayını son anda fark edince kurtuldu! TOKİ’nin ‘İlk Evim, İlk Arsam’ projesine başvuracaktı… 2

Belirtmek isteriz ki; İdaremiz tarafından satışa sunulan konutların başvuru toplama, sözleşme imzalama, devir, teslim, tapu vb. işlemlerinin tamamı e-Devlet, T. Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası'nın yetkili şubeleri aracılığı ile yapılmaktadır. Başka bir banka şubesi ve/veya şahıs hesapları üzerinden işlem gerçekleştirilmemektedir. Ayrıca herhangi bir kooperatif, dernek veya resmi olmayan internet sitesi üzerinden hazırlanmış bilgi formları vasıtasıyla talep, bilgi ya da para alınarak işlem yapılmamaktadır.

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, İdaremizin resmi internet sayfası (www.toki.gov.tr), çağrı merkezi (444 86 54), onaylı kurumsal sosyal medya hesaplarımız ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar etmemeleri, iş ve işlem yapmamaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

"HAYALLERİMİZ SUYA DÜŞMEDİ"

Yaşadığı olayı anlatan Adem Çelik ise, "Depremzedeyiz, evimizde ağır hasar yok ama bir arsamız olsun istiyorduk. Bunun için TOKİ ilanlarını takip ediyordum. Google'dan çıkan ilk siteye girdim, e-Devlet kopyası yapmışlar. Başvuruyu yaptım, banka kısmında çok sayıda IBAN görünce şüphelendim. Afet İşleri Müdürü Fatih beye ulaştım, hızlıca ilgilenip bunun dolandırıcılık olduğunu söyledi. Paramızı yatırmadık, dolandırılmaktan kurtulduk. İnsanların umutlarıyla oynuyorlar, kimse mağdur olmasın" dedi.

"TOKİ HİÇBİR ŞEKİLDE IBAN PAYLAŞMAZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan Payas Belediyesi Afet İşleri Müdürü Fatih Beluk ise vatandaşların yalnızca resmi kanallardan işlem yapmaları gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Vatandaşımız sahte bir siteye yönlendirilmiş. Bu site de e-Devlet ara yüzüyle birebir kopyalanmış. Vatandaş başvuru bilgilerini giriyor, ardından proje seçeneğini seçiyor. Ancak en son aşamada TOKİ yetkilisi adı altında IBAN bilgileri veriliyordu. TOKİ'nin hiçbir şekilde IBAN paylaşımı söz konusu olamaz. Başvuru yalnızca resmi sistemden yapılır ve ödemeler devlet bankaları aracılığıyla gerçekleştirilir. Konuyu TOKİ'ye ilettik ve kısa sürede site kapatıldı. Böylece başka vatandaşların mağdur olmasının önüne geçildi."
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altında son durum! Gram ve çeyrek fiyatı...Altında son durum! Gram ve çeyrek fiyatı...
Temmuzda elektrik üretiminde günlük ve aylık bazda rekor kırıldıTemmuzda elektrik üretiminde günlük ve aylık bazda rekor kırıldı

Anahtar Kelimeler:
TOKİ Hatay Payas IBAN dolandırıcı ev almak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç öldürüldü! Sebebi belli oldu

Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç öldürüldü! Sebebi belli oldu

Kerem'in golüyle giden tur sonrası Ali Koç'u topa tuttu: "Şımarıklık yüzünden..."

Kerem'in golüyle giden tur sonrası Ali Koç'u topa tuttu: "Şımarıklık yüzünden..."

Bir dönem sona erdi! Önce dükkanlar boşaldı sonra AVM kapandı

Bir dönem sona erdi! Önce dükkanlar boşaldı sonra AVM kapandı

Mesai saatleri ile ilgili flaş adım! Haftada 4 günlük çalışmaya geçiyorlar…

Mesai saatleri ile ilgili flaş adım! Haftada 4 günlük çalışmaya geçiyorlar…

İstanbul'dan köye döndü! Eksiği fark edip satın aldı, talep yağdı

İstanbul'dan köye döndü! Eksiği fark edip satın aldı, talep yağdı

Japonya ve Güney Kore'ye satılıyor, yemeye doymuyorlar!

Japonya ve Güney Kore'ye satılıyor, yemeye doymuyorlar!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.