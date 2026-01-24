IBAN tehlikesine karşı uyarı! 10 yıl hapis cezası var

IBAN’ını kullandırarak çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalan mağdurların sayısı gittikçe artıyor. Mağdurların büyük bölümü, bu eylemin suç teşkil ettiğini bilmeden hareket ediyor ancak yasalar, “bilmemeyi” cezasızlık sebebi olarak kabul etmiyor.

4 YIL 5 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI!

Bunun son örneği Adana’da yaşandı. 23 yaşındaki bir üniversite öğrencisi, yardım etmek amacıyla IBAN’ını dershane arkadaşına kullandırmasıyla başlayan süreç mahkemede son buldu.

Burdur 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, IBAN’ını kullandıran kişi 4 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca 149 bin 690 TL idari para cezası ödemesine hükmedildi. Suç şebekeleri, kimi zaman “IBAN kiralama” ilanlarıyla, kimi zaman da Adana’daki olayda olduğu gibi samimi duyguları istismar ederek insanları kandırıyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Hukukçu Gizem Gonce, IBAN kiralamanın ciddi hukuki sonuçlar doğurduğuna dikkat çekti.

"BİLMEMEK, MAZERET DEĞİL"

Gonce, “IBAN’ını kiralayan kişilerin bu durumun suç olduğunu bilmemesi, hukuk nezdinde mazeret sayılmaz. Aksine, bu kişiler Ağır Ceza Mahkemelerinde yargılanabilir. Hiç farkında olmadan büyük bir suç örgütünün para trafiği içinde kalabilir ve uzun süreli hapis cezalarıyla karşılaşabilirler” dedi.

"10 YILA KADAR HAPİS CEZASI VAR"

Gonce, IBAN’ını verenlerin savunmalarının “hayatın olağan akışına aykırı” kabul edildiğini hatırlatarak “Bu suçun cezası 10 yıla kadar hapis ve para cezası” diye konuştu. zaman öğrenci, işsiz ya da gelir arayışındaki kişiler, “risk yok”, “sadece para gelip gidecek” denilerek ikna ediliyor.

Ancak, bu hesaplar dolandırıcılıkta kullanıldığında hesap sahibi şüpheli konuma düşüyor. Hukukçu Gonce, “Eğer kişi bu parayla ilgili gerçekten bilgi sahibi değilse, bankayla iletişime geçerek paranın gönderildiği hesaba iade edilmesini talep etmesi gerekir. Bunu yapmazsa para hesabına geçtiği andan itibaren kaynağını bildiği kabul edilir. Kişi kendini ihbar ederse, tamamen cezadan kurtulamaz” ifadelerini kullandı.