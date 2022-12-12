İBB tarafından öğrencilere 4 bin 500 TL burs desteği sağlanacak. Burs başvurusunda bulunan öğrencilerin gözleri, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2022 İBB burs başvuru sonuçları nereden ve nasıl sorgulanacak? İşte detaylar...

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İBB burs başvuru sonuçlarına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Burs başvurularına ilişkin açıklama yapıldığında, detaylar haberimizde yer alacak.

Burs başvuru sonuçları açıklandığında "gencuniversiteli.ibb.istanbul" adresinden yapılacak.

75 bin öğrenciye üç parça halinde toplamda 4.500 TL burs ödemesi yapılacak.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

