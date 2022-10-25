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İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs başvuru sonuçları sorgulama sayfası

25.10.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler, burs alabilecekleri kurumdan gelecek açıklamalara gözlerini çevirdi. İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) tarafından her sene birçok öğrenciye burs imkanı sağlanıyor. Peki İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs başvuru sonuçları sorgulama sayfası

İBB burs başvurularının tamamlanmasının ardından, başvuruda bulunan öğrenciler başvuru sonuçlarını beklemeye başladı. Burs başvuruları hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İBB burs başvuruları bilindiği üzere 26 Eylül-16 Ekim tarihleri arasında alındı. İBB burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacak.

İBB burs başvuru sonuçları açıklandığında sonuçlar, 'gencuniversiteli.ibb.istanbul/' adresinden öğrenilecek.

İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs başvuru sonuçları sorgulama sayfası

İBB BURSU NE KADAR, KAÇ KİŞİYE VERİLECEK?

Bu sene 75 bin öğrenci İBB bursundan yararlanacak. Öğrencilere toplamda 4.500 TL ödenecek.


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