İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs başvurusu nereden sorgulanacak? 4.500 TL burs verilecek!

Kasım ayının ortalarına gelinmesiyle İBB burs başvuru sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere İBB burs başvuruları 26 Eylül-16 Ekim tarihleri arasında alındı. Şimdi ise gözler, burs başvuru sonuçlarına çevrildi. İBB burs başvuruları üç taksit halinde ödenecek. Peki İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs başvurusu nereden sorgulanacak? İşte merak edilenler...

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde güncel bilgiler haberimizde yer alacak.

Geçen sene başvurular 5-22 Ekim tarihleri arasında alındı, sonuçlar ise 23 Kasım'da açıklandı. İBB burs başvuru sonuçlarının kasım ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

1.500 TL + 1.500 TL + 1.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılıyor. Ödeme tarihleri henüz duyurulmadı.

İBB BURS ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi

Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

İBB BURSUNA KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ?