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İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs başvurusu nereden sorgulanacak? 4.500 TL burs verilecek!

16.11.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK burs başvurularının açılmasının ardından gözler İBB burs başvuru sonuçlarına çevrildi. İBB burs başvuru sonuçları merakla bekleniyor. İhtiyaç sahibi öğrencilere İBB tarafından 4.500 TL burs verilecek. Peki İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs başvurusu nereden sorgulanacak? İşte merak edilenler...

İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs başvurusu nereden sorgulanacak? 4.500 TL burs verilecek!

Kasım ayının ortalarına gelinmesiyle İBB burs başvuru sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere İBB burs başvuruları 26 Eylül-16 Ekim tarihleri arasında alındı. Şimdi ise gözler, burs başvuru sonuçlarına çevrildi. İBB burs başvuruları üç taksit halinde ödenecek. Peki İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs başvurusu nereden sorgulanacak? İşte merak edilenler...

İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs başvurusu nereden sorgulanacak? 4.500 TL burs verilecek!

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde güncel bilgiler haberimizde yer alacak.

Geçen sene başvurular 5-22 Ekim tarihleri arasında alındı, sonuçlar ise 23 Kasım'da açıklandı. İBB burs başvuru sonuçlarının kasım ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

1.500 TL + 1.500 TL + 1.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılıyor. Ödeme tarihleri henüz duyurulmadı.

İBB BURS ŞARTLARI NELER?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

  • Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi

  • Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak

  • Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

  • Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

  • Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

  • Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

İBB BURSUNA KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ?

  • Açık öğretimde okuyan öğrenciler

  • Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler

  • Ücretli değişim programında bulunanlar

  • 25 yaşından büyükler

  • Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

  • Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

  • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri
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