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İBB BURS BAŞVURULARI bitti mi, ne zaman sona erecek? 2023-2024 İBB bursu ne kadar, kaç TL? İşte başvuru ekranı!

17.10.2023 00:13 | Son Güncelleme:
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İBB burs miktarı ve başvuru tarihleri merak konusu oldu. İBB bursuna milyonlarca İstanbullu öğrenci başvuruda bulunuyor. Bu yıl 26 Eylül'de başlayan İBB burs başvurularının detayları öğrenciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Lisans veya ön lisans öğrencilerinin başvurabildiği İBB bursu için farklı şartlar da aranıyor. Peki, İBB burs başvuruları bitti mi, ne zaman sona erecek? 2023-2024 İBB bursu ne kadar, kaç TL? İşte başvuru ekranı

İBB BURS BAŞVURULARI bitti mi, ne zaman sona erecek? 2023-2024 İBB bursu ne kadar, kaç TL? İşte başvuru ekranı!

İBB burs başvuru ekranı sorgulanmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek genç üniversiteli eğitim yardımı başvuruları geçtiğimiz gün başladı. Başvuru detayları ve şartları merak edildi. Peki, İBB bursu ne kadar, kaç TL? İBB burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte haberin detayları

İBB BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

İBB eğitim desteği başvuruları 26 Eylül - 20 Ekim tarihleri arasında alınıyor. Üç taksit halinde ödenecek 6 bin liralık burslara öğrenciler ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olanlar başvuru yapabilecek.

Eğitim yardımı başvurularını ve evrak işlemleri web sayfası gencuniversiteli.ibb.istanbul veya İstanbul Senin uygulamasından gerçekleştirilecek.

İBB BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ibb

İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

T.C. vatandaşı olan öğrenciler, İstanbul’da eğitim alanlar veya ailesi bu şehirde yaşayanlar, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, devlet üniversitelerinde eğitim alan veya özel üniversitelerde %100 burslu okuyanlar İBB burslarından yararlanabilir.

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Ayrıca üniversiteyi yeni kazanan adayların yanı sıra ara ve son sınıf öğrencileri not ortalmaası 100 üzerinden 53 ya da 4.00 üzerinden 2.00 olması durumunda burs müracaatında bulunabilirler.

KİMLER BURSLARDAN YARARLANAMAZ?

Açık öğretimde okuyan öğrenciler

Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler

Ücretli değişim programında bulunanlar

Ön lisans ve Lisans 30 yaşından büyükler, Yüksek lisans ve Doktora 40 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Sabıka kaydı olanlar


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