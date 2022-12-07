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İBB burs başvuruları sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İBB burs başvurularında son durum!

07.12.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB (İstanbul Büyük Şehir Belediyesi) burs başvuru sonuçları için geri sayım devam ediyor. İBB bu sene de binlerce öğrenciye burs imkanı tanıyacak. Alınan başvuruların değerlendirilmesinin ardından, İBB'den burs almaya hak kazanan öğrenciler belli olacak. Peki İBB burs başvuruları sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İBB burs başvurularında son durum nedir? İşte detaylar...

İBB burs başvuruları sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İBB burs başvurularında son durum!

İBB burs başvuru sonuçları binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Aralık ayının gelişiyle gözler, başvuru sonuçlarına çevrildi. Burslar öğrencilere 4 taksit halinde ödenecek. Peki İBB burs başvuruları sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İBB burs başvurularında son durum nedir? İşte detaylar...

İBB BURS BAŞVURULARI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB burs başvurularının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.

İBB burs başvuruları sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İBB burs başvurularında son durum!

Geçtiğimiz sene başvurular 22 Ekim'de sona ermiş ve sonuçlar 23 Kasım'da açıklanmıştı.

İBB burs başvuruları sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İBB burs başvurularında son durum!

İBB burs başvuru sonuçlarının aralık ayında açıklanması bekleniyor.

İBB burs başvuruları sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İBB burs başvurularında son durum!

İBB burs sonuçları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden takip edilecek.

İBB burs başvuruları sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İBB burs başvurularında son durum!

İBB bursu için başvuruda bulunan üniversite öğrencileri, T.C. kimlik numaraları ve doğum günü tarihleri ile sorgulama işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecekler.

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