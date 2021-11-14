FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İBB burs sonucu sorgulama ekranı!

İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İBB burs sonucu sorgulama ekranı!

14.11.2021 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) öğrencilere burs imkanı sağlıyor. İBB burs başvurularının alınmasının ardından öğrencilerin gözleri burs başvuru sonuçlarına ilişkin yapılacak açıklamaya çevrildi. İBB burs başvurularının nereden sorgulanacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...

İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İBB burs sonucu sorgulama ekranı!

2021-2022 eğitim öğretim yılında İBB burs başvuruları sona erdi. İBB burs başvuruları, İBB'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanacak. Eğitim yardımının Değerlendirme Komisyonuyla karara bağlanacağı bilgisi İBB'nin internet adresinde yer alıyor. İşte merak edilenler...

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İBB burs başvuru sonuçları henüz belli olmadı. İBB burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. İBB burs sonuçlarını sorgulamak için İBB'nin, "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresine erişim sağlayınız. Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecektir.

BAŞVURU DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

  • Değerlendirmede, "Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterleri"ne göre yapılacak sıralama esas alınır.
  • Eğitim yardımı, Değerlendirme Komisyonuyla karara bağlanacaktır.
  • Eğitim yardımına başvuru esnasında istenen belgelerin eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir. Eksik evrak yüklenmesi durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2021 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2021 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERMehmet Dinçer'i Hadise yorumu olay oldu! Sosyal medyadan paylaştıMehmet Dinçer'i Hadise yorumu olay oldu! Sosyal medyadan paylaştı
PARTNERAleyna Tilki'nin annesi sanal alemi salladı! Peş peşe bikinili poz paylaştıAleyna Tilki'nin annesi sanal alemi salladı! Peş peşe bikinili poz paylaştı
TCMB faiz kararı ne olacak?TCMB faiz kararı ne olacak?
Anahtar Kelimeler:
İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Doğal gazın fiyatı arttı, sobaya dönüş başladı

Doğal gazın fiyatı arttı, sobaya dönüş başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması

İkinci el otomobilde tercih edilen ilk 10 marka belli oldu! En çok o model rağbet gördü

İkinci el otomobilde tercih edilen ilk 10 marka belli oldu! En çok o model rağbet gördü

Dövizle borçlananlar dikkat!

Dövizle borçlananlar dikkat!

Devletten 750 TL destek! 2022'ye kadar başvuru mümkün...

Devletten 750 TL destek! 2022'ye kadar başvuru mümkün...

Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarında son durum

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

İkinci el otomobillerin fiyatları düşebilir

İkinci el otomobillerin fiyatları düşebilir

2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak?

2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak?

Türk-İş'ten 'asgari ücret' açıklaması

Türk-İş'ten 'asgari ücret' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.