İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İBB burs sonucu sorgulama ekranı!

2021-2022 eğitim öğretim yılında İBB burs başvuruları sona erdi. İBB burs başvuruları, İBB'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanacak. Eğitim yardımının Değerlendirme Komisyonuyla karara bağlanacağı bilgisi İBB'nin internet adresinde yer alıyor. İşte merak edilenler...

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İBB burs başvuru sonuçları henüz belli olmadı. İBB burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. İBB burs sonuçlarını sorgulamak için İBB'nin, "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresine erişim sağlayınız. Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecektir.

BAŞVURU DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Değerlendirmede, "Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterleri"ne göre yapılacak sıralama esas alınır.

Eğitim yardımı, Değerlendirme Komisyonuyla karara bağlanacaktır.

Eğitim yardımına başvuru esnasında istenen belgelerin eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir. Eksik evrak yüklenmesi durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.



