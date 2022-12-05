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İBB bursları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs başvuru sorgulama ekranı

05.12.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB burs başvurusu yapan öğrenciler sonuçları merakla takip ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından verilen bursların başvuru işlemleri Ekim ayında tamamlanmıştı. Sonuçların ne zaman açıklanacağını merak eden öğrenciler, 'İBB burs başvuruları açıklandı mı?' sorusuna yanıt arıyor. Peki İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB bursları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs başvuru sorgulama ekranı

İBB burs başvuruları 26 Eylül – 16 Ekim 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Bu süreçte burs başvurusu yapan öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen burslar bu sene 75 bin öğrenciye dağıtılacak. Üç ödeme halinde toplam 4.500 TL verilecek. Peki İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB bursları için başvuran öğrenciler yapılacak açıklamaları merakla bekliyor.

İBB bursları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs başvuru sorgulama ekranı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi konuya ilişkin yeni bir açıklama yapmadı.

İBB bursları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs başvuru sorgulama ekranı

Burs için başvuran öğrenciler aynı zamanda sorgulama ekranını da yakından takip ediyor.

İBB bursları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs başvuru sorgulama ekranı

İlerleyen tarihlerde gencuniversiteli.ibb.istanbul adresinden burstan yararlanıp yararlanılmayacağı belli olacak.

İBB bursları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs başvuru sorgulama ekranı

Sonuçlar açıklandığında, detaylar haberimizde yer alacak.

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burs başvuru ibb

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