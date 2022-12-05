İBB bursları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs başvuru sorgulama ekranı

İBB burs başvuruları 26 Eylül – 16 Ekim 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Bu süreçte burs başvurusu yapan öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen burslar bu sene 75 bin öğrenciye dağıtılacak. Üç ödeme halinde toplam 4.500 TL verilecek. Peki İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB bursları için başvuran öğrenciler yapılacak açıklamaları merakla bekliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi konuya ilişkin yeni bir açıklama yapmadı.

Burs için başvuran öğrenciler aynı zamanda sorgulama ekranını da yakından takip ediyor.

İlerleyen tarihlerde gencuniversiteli.ibb.istanbul adresinden burstan yararlanıp yararlanılmayacağı belli olacak.

Sonuçlar açıklandığında, detaylar haberimizde yer alacak.

