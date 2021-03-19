İBB'de toplu iş sözleşmesi imzalandı

Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezindeki Toplu İş Sözleşmeleri İmza Töreni'ne İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, sendika ve belediye yöneticileri ile işçiler katıldı.

İBB'DE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

Çalışanların, kendi bireysel özgür tercihleriyle, istedikleri sendika çatısı altında haklarını özgürce arayabilmelerinin önemine vurgu yapan İmamoğlu, "Buna hiç kimse mani olamaz. Herkes bilmelidir ki, bu hak, emekçinin kendi bireysel ve özgür hakkı. Bu anlayışa sahip bir yönetim olarak, toplu iş sözleşmelerine başından beri çok hassas davrandık ve özel bir önem verdik." dedi.

Toplu iş sözleşmelerini, yalnızca tarafların birbirine verdikleri yalın söz olarak görmediğini kaydeden İmamoğlu, "Aynı zamanda hepimizin, sendikaların, Büyükşehir Belediyemizin hep birlikte İstanbul’a, yani 20 milyon insana verilmiş bir sözün ifadesi olarak da görüyorum. Yükü, ağırlığı işte bu kadar mühimdir." diye konuştu.

İmamoğlu, tüm çalışanların İstanbul'a hizmet noktasında en üst seviyede fedakarca çalışmaya devam edeceğini kaydetti.