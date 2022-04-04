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İBB'de toplu ulaşıma zam talebi ikinci kez reddedildi

04.04.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından UKOME'de toplu ulaşıma zam teklifi sunuldu. Teklif ikinci kez reddedildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İETT’yi, metroyu, deniz ulaşımını, taksi, dolmuş ve otobüs esnafımızı batırmaya yönelik kararlara imza atanları kınıyorum. Bu noktadan sonra İstanbul’da toplu taşımada yaşanacak her türlü sorunun müsebbibi, vicdanını siyasete teslim etmiş malum UKOME üyeleri ve kurumlarıdır." açıklamasında bulundu.

İBB'de toplu ulaşıma zam talebi ikinci kez reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bugün olağanüstü toplanan Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu taşıma fiyatlarına zam yapılması teklifinde bulundu. İBB tarafından istenen zam talebi oy çokluğuyla reddedilirken Adalar'da bin 500 bisikleti saatlik, günlük kiralama yöntemi yerine "kullandıkça öde" teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda taksicilere de zam isteyen Taksiciler Esnafı Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Kulak çınlaması esnafın kötü sözleriyle olurmuş. Şu an da kulaklarımız bol bol çınlıyor. Esnaf eylem yapmak istiyor" dedi. İBB tarafından istenen zam talebi oy çokluğuyla reddedildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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