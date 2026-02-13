FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İBB'den iftar menü fiyatlarına zam! Artış oranı yüzde 27'yi aştı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde alınan kararla, belediyeye ait düğün ve davet salonlarında sunulan iftar menülerine zam yapıldı. Yeni fiyatlar, kararın imzalanmasının ardından yürürlüğe girecek.

İBB'den iftar menü fiyatlarına zam! Artış oranı yüzde 27'yi aştı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, belediyenin düğün ve davet salonlarındaki iftar menülerine yüzde 27,27'ye varan oranda zam yapılması kararlaştırıldı.

İBB SALONLARINDAKİ İFTAR MENÜSÜ FİYATLARI BELLİ OLDU

İBB Meclisi şubat ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

İBB den iftar menü fiyatlarına zam! Artış oranı yüzde 27 yi aştı 1

Mecliste, "2026 yılı Ücret Tarifesi" başlıklı gündem maddesi görüşüldü.

Gündem maddesinde, İBB'nin düğün ve davet salonlarındaki kırmızı etli iftar menüsü fiyatının 550 liradan yüzde 27,27 zamla 700 liraya, beyaz etli iftar menüsü fiyatının 400 liradan yüzde 25 zamla 500 liraya, iftariyelik tabağının da 105 liradan yüzde 10 zamla 115 liraya yükseltilmesi istendi.

Mecliste yapılan oylamada, gündem maddesi kabul edildi. Zamlı tarife, imzalandığı andan itibaren geçerli olacak.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SPK'dan peş peşe onay! Sermaye artırımı ve ihraç listesi açıklandıSPK'dan peş peşe onay! Sermaye artırımı ve ihraç listesi açıklandı
Taksilerde yeni dönem! 'Mali cihaz' geldi: Kartla ödeme kabulü artık zorunluTaksilerde yeni dönem! 'Mali cihaz' geldi: Kartla ödeme kabulü artık zorunlu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ramazan ibb
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan İran'a açık tehdit: "Çok zor olacak"

Trump'tan İran'a açık tehdit: "Çok zor olacak"

Trafikte bunları yapanlar yandı! TBMM'de kabul edildi

Trafikte bunları yapanlar yandı! TBMM'de kabul edildi

Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki grubu belli oldu! Dev takımlar...

Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki grubu belli oldu! Dev takımlar...

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.