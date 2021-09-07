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İBB'den İstanbul'da yaşayan öğrencilere 1200 liraya kadar nakit desteği!

07.09.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB, okul masraflarının başladığı bugünlerde, İstanbulkart sahiplerine DenizBank işbirliğiyle, 100 lira geri ödemeli 600 ya da 1200 lira faizsiz destek veriyor. İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Hiç kimse ekonomik zorluklar karşısında kendini çaresiz hissetmesin istiyoruz” dedi.

İBB'den İstanbul'da yaşayan öğrencilere 1200 liraya kadar nakit desteği!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbullulara nefes aldıracak yeni bir sosyal projeyi hayata geçirdi. İBB iştiraki BELBİM AŞ ile DenizBank iş birliğiyle, İstanbulkart kullanıcılarına aylık 100 TL geri ödemeli 600 TL ya da 1200 TL faizsiz, masrafsız destek avans imkanı sunuldu.

DESTEK İÇİN BANKA MÜŞTERİSİ OLMA ZORUNLULUĞU YOK

Destek Avans adıyla hayata geçirilen kampanya kapsamında, kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanan vatandaşlar, 12 aya kadar vade ile 1200 liraya varan miktarda nakit destek alabilecek. DenizBank’ın değerlendirmesi sonucunda, bankanın müşterisi olan veya olmayan kişiler uygulamadan faydalanabilecek.

ÖDEMELER İSTANBULKART'A

Destek Avans, vatandaşların İstanbulkart'larına yatacak. Kullanılan avans; ulaşım başta olmak üzere kafe-restoranlarda, online alışverişlerde, marketlerde, Halk Bakkal'larda, akaryakıtta ve İstanbulkart’ın geçtiği daha binlerce noktada kullanılabilecek.

"İSTANBULLU NEFES ALACAK"

Projeyi sosyal medyadan duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, okulların açılmasıyla birlikte aile bütçelerinin zorlandığı günler yaşandığını belirterek, İstanbulluların bu sıkışık dönemde nefes almalarını sağlayacak bir işbirliği geliştirdikleri söyledi.

İmamoğlu, “İstanbul’da ihtiyaç sahipleri bir parça rahat nefes alsın. Hiç kimse ekonomik zorluklar karşısında kendini çaresiz hissetmesin. Özlemimiz ve gayretimiz budur” dedi.

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Ekrem İmamoğlu DenizBank İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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