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İBB'den öğrencileri üzecek karar: Yurtlara yüzde 50 zam geldi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
13.06.2024 07:36
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinden öğrencileri üzecek karar çıktı. Yükseköğrenim öğrenci yurtlarına yüzde 50 zam yapılması kararlaştırıldı. Zamla birlikte yurt ücreti 1950 lira oldu. Zam 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak.

İBB'den öğrencileri üzecek karar: Yurtlara yüzde 50 zam geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, yükseköğrenim öğrenci yurtlarında aylık 1300 lira olan ücretin, yüzde 50 artışla 1950 lira olması kararlaştırıldı.
Zam, 1 Eylül 2024 tarihi itibarıyla geçerli olacak. İBB'nin öğrenci yurtlarına en son 13 Eylül 2023'te yüzde 36,84 zam yapılmıştı.

İBB Meclisi haziran ayı üçüncü birleşimi, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Meclis'te, İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünün 2024 yılı revize ücret tarifesi görüşüldü.

Teklifte, yükseköğrenim öğrenci yurtlarında aylık 1300 lira olan ücretin, yüzde 50 artışla 1950 liraya yükseltilmesi istendi. Meclis'te yapılan oylamada, İBB öğrenci yurtları ücretlerine zam teklifi, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşı CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.

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