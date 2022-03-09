İBB ile Nijerya arasında ‘raylı sistem’ için iş birliği

Metro İstanbul, Nijerya’nın Lagos Eyaleti temsilcileri ile gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde iş birliği sözleşmesi imzaladı. Sözleşme kapsamında Metro İstanbul, Lagos kentine raylı sistem projelerinde işletme ve bakım alanlarında teknik danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri sağlayacak.

İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, “Şirketlerimiz, yalnızca İBB için değil, ülkemizdeki diğer belediyeler, çeşitli firmalar ve hatta ülke sınırını aşarak, başka ülkelerin şehirleri için de çalışmalarını ortaya koyuyor. Metro İstanbul olarak, Türkiye ve hatta dünyanın dört bir yanında raylı sistem projeleri geliştiriyoruz. Yakın zamanda ise Nijerya’nın Lagos şehrine, raylı sistem projelerinde işletme ve bakım alanlarında teknik danışmanlık hizmeti sağlamak üzere bir sözleşme imzaladık. İBB olarak, bu projelerin ülkenin kalkınması açısından önemli bir adım olduğunun bilincindeyiz” dedi.

7 ADET RAYLI SİSTEM PROJESİ PLANLANIYOR

“Daha sürdürülebilir bir dünya için raylı sistemlerin yaygınlaştırılması son derece önemli. Bu nedenle raylı sistemler alanında yatırım yapmak isteyen tüm kentlere her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuşan Genel Müdür Özgür Soy ise, “Şehrin hızlı bir şekilde büyümesi nedeniyle raylı sistem projelerine öncelik veriliyor. LAMATA, Lagos için 7 adet raylı sistem projesi planlıyor. İlk etapta yapım aşamasında olan 25 kilometrelik Red Line ve ihale aşamasındaki 27 kilometrelik Blue Line hatları ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Diğer 5 proje için de yakın gelecekte çalışmaların başlaması planlanıyor” diyerek bilgilendirmede bulundu.



