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İBB ilkokul mezunu personel alımı! KPSS şartı olmadan İBB şoför ve sayaç okuma personeli başvuru şartları! İşte İBB personel ilanı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.08.2020 09:49 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi resmi web sitesi üzerinden yaptığı duyuru ile KPSS şartı olmadan ilköğretim mezunu şoför ve sayaç okuma personeli ilanı verdi. İBB'nin alacağı personeller ilkokul mezunu ve KPSS şartsız olması ilana ilgiliyi artırdı. İstanbul Belediyesi'ne iş başvurusu nasıl yapılır? İBB şoför ve sayaç okuma personeli başvuru şartları nelerdir? İşte İBB'nin yaptığı son dakika şoför ve sayaç okuma personel ilanları!

İBB ilkokul mezunu personel alımı! KPSS şartı olmadan İBB şoför ve sayaç okuma personeli başvuru şartları! İşte İBB personel ilanı!

İstanbul'da yaşayıp da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde personel olmak isteyen vatandaşlara müjde. İBB kariyer üzerinden ilkokul mezunu personel alımı ilanı yayımladı. Belediyede sayaç okuma personeli nasıl olunur merak eden kişiler aşağıda, İBB sayaç okuma personel alım şartlarını bulabilir. İBB'de şoför olarak çalışmak isteyen ve nasıl başvuru yapacağını bilmeyenler için ise, İBB şoför başvurusu nasıl yapılır belirtelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bünyesinde görev alacak personeller için İBB kariyer ekranında başvuru şartları ve zamanla ilgili tüm detaylar yer alır. İBB'de personel olarak çalışmak isteyen kişiler sıklıkla bu sayfayı ziyaret edebilir. İBB ilkokul mezunu personel alımı ilanından sonra İBB kariyer sayfası oldukça yoğunlaştı. İşte İBB iş başvurusu nasıl yapılır, İBB'de şoför nasıl olunur sorularının cevabı!

İBB'DEN SAYAÇ OKUMA PERSONELİ ALIM ŞARTLARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilkokul mezunu sayaç okuma personeli alım ilanından sonra, belediyede nasıl sayaç okuma personeli olurum sorusu geldi. İBB'de dönemsel olarak alınan sayaç okuma alımlarının başvuru şartları şu şekilde;

• En az ilkögretim mezunu,

• 1 aylik proje kapsaminda geçici olarak çalisabilecek,

• Sahada çalisma kosullarina uyum saglayabilecek,

• Insan iliskilerine ve iletisim yetenegine güvenen,

• Istanbul Avrupa veya Anadolu Yakasinda ikamet eden,

İBB'DEN OTOBÜS ŞOFÖRÜ ALIM ŞARTLARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kariyer sayfasından yapılan paylaşımda İBB'ye şoför alınacağı bilgisi paylaşıldı. İBB kadrosunda kalıcı olarak istihdam etmek için yayınlanan şoför ilanında ise en az lise mezunu olma şartı var. Belediyede nasıl şoför olunur araştırması yapan vatandaşlar için, İBB'nin şoför alımı başvuru şartları ve diğer detaylar aşağıda...

• En az lise mezunu,

• E sinifi sürücü ehliyetine sahip ve aktif olarak araç kullanabilen,

• SRC ve Psikoteknik belgelerine sahip,

• Erkek adaylar için askerlik ile ilisigi olmayan,

• Vardiyali çalisma düzenine uyum saglayabilecek,

• Istanbul Avrupa veya Anadolu Yakasi'nda ikamet eden,

"Otobüs Soförü" alimi yapılacaktır.

İBB'YE İŞ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde iş başvurusu yapmak için sadece https://kariyer.ibb.istanbul/ link üzerinden İBB Kariyer web sitesine ulaşarak başvuru yapabilirsiniz. Öncelikli olarak siteye üye olup ardından CV oluşturmak gerekir. Özgeçmişinizi tamamlayınca ilgilendiğiniz ilana başvurmanız yeterli olacaktır. İBB kariyere şu an bakıldığında sadece iki kadro için personel alımı ilanı görülüyor. İBB'deki personel alımlarını takip etmek için mutlaka İBB kariyer linkini sürekli inceleyin.


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