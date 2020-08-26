İBB ilkokul mezunu personel alımı! KPSS şartı olmadan İBB şoför ve sayaç okuma personeli başvuru şartları! İşte İBB personel ilanı!

İstanbul'da yaşayıp da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde personel olmak isteyen vatandaşlara müjde. İBB kariyer üzerinden ilkokul mezunu personel alımı ilanı yayımladı. Belediyede sayaç okuma personeli nasıl olunur merak eden kişiler aşağıda, İBB sayaç okuma personel alım şartlarını bulabilir. İBB'de şoför olarak çalışmak isteyen ve nasıl başvuru yapacağını bilmeyenler için ise, İBB şoför başvurusu nasıl yapılır belirtelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bünyesinde görev alacak personeller için İBB kariyer ekranında başvuru şartları ve zamanla ilgili tüm detaylar yer alır. İBB'de personel olarak çalışmak isteyen kişiler sıklıkla bu sayfayı ziyaret edebilir. İBB ilkokul mezunu personel alımı ilanından sonra İBB kariyer sayfası oldukça yoğunlaştı. İşte İBB iş başvurusu nasıl yapılır, İBB'de şoför nasıl olunur sorularının cevabı!

İBB'DEN SAYAÇ OKUMA PERSONELİ ALIM ŞARTLARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilkokul mezunu sayaç okuma personeli alım ilanından sonra, belediyede nasıl sayaç okuma personeli olurum sorusu geldi. İBB'de dönemsel olarak alınan sayaç okuma alımlarının başvuru şartları şu şekilde;