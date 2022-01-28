FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İBB'nin 5 bin yeni taksi teklifi 12'inci kez reddedildi

İBB'nin 5 bin yeni taksi teklifi 12'inci kez reddedildi

28.01.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’un taksi sorununu çözmek için İBB’nin önerdiği 5 bin yeni taksi teklifi, hükümet temsilcilerinin çoğunlukta olduğu UKOME tarafından 12’inci kez reddedildi.

İBB'nin 5 bin yeni taksi teklifi 12'inci kez reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul genelinde hizmet veren 18 bin 395 taksinin yetersiz olduğunu söyleyerek yeni taksi projesi hazırlamıştı. Proje kapsamında 5 bin yeni taksinin İstanbul'da hizmete girmesi hedefleniyordu. Daha önce de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında gündeme alınan teklif 11 kez reddedilmişti. Bunun üzerine İBB teklifi revize etmeye gitti ve 5 bin taksinin 500 tanesinin engellilere tahsis edilmesine karar vererek teklifi yeniden sundu. İBB'nin teklifi Yenikapı Etkinlik Alanı, Dr. Mimar Sinan Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen ocak ayı UKOME toplantısında oy çokluğuyla 12. kez reddedildi.

Teklifi değerlendiren İstanbul Taksiciler Esnafı Odası Başkanı Eyüp Aksu, engellilerin işin içine katılarak olaya duygusal bir boyut kazandırılmak istendiğini, fakat engellilerden şimdiye kadar herhangi bir talep almadıklarını, ihtiyaç durumunda var olan taksilerle ya da taksi dolmuşlarla bu ihtiyacın giderilebileceğini kaydetti. Aksu, taksici esnafı olarak siyasete malzeme edildiklerini de dile getirerek, “Bu 5 bin plaka 12. defa gündeme geliyor. Şimdi gündeme getirirken işin içine bir duygusallık ilave edilerek engelli vatandaşlar için 500 taksi ayrılmış. Tabi hepimiz bir engelli adayıyız, engellilerimize sahip çıkmamız lazım. Ortopedik engelli var, işitme engelli var, görme engelli var. Şimdi Ulaştırma Bakanlığımızın Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın talimatıyla biz bir yıl önce engelli vatandaşlarımızı düşünerek bir engelli erişim çalışması yaptık. 2 tane ticari taksimizi, engellileri taşıyabilecek şekilde dönüştürdük. Ama ne yazık ki bu hizmete başladığımız günden bu yana bir tane bile engelli taşıyamadık. Talep olmadı veya engellilerimiz taksiye ihtiyaç duymadı. Biz bu konuda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile görüşüyoruz. Ayrıca bu engelli araçlarıyla ilgili görüşme konusunda hizmet verilmesi araç üretilmesi konusunda da taleplerimiz ve çalışmalarımız var. Biz yolcudan hiç engelli taksiye ihtiyacımız var diye bir şey duymadık. Talebi geldi mi bilemiyoruz o açıklanmadı biz İTEO olarak bu hizmeti vermeye başladığımızdan beri böyle bir talep almadık. Biz aplikasyonumuzu yaptık, yakında hizmete sunacağız. Kendi aplikasyonumuzda bile 'engelli taksi' bölümü var. Ayrıca ilçe belediyelerimiz bu hizmeti veriyor, büyükşehir belediyemiz de bu hizmeti veriyor. Büyükşehir belediyemiz 500 tane aracı kendi bünyesinde özel araçlarla sigorta şeklinde bu hizmeti veremez mi de bu ek taksi hizmetiyle gündeme getiriyor? Ayrıca eğer böyle bir ihtiyaç varsa var olan taksilerden karşılayabiliriz. Taksi dolmuşlarımız var. Yaklaşık 250 tanesi kura usulü taksiye döndü. Şu anda 34 tane taksi dolmuşçu esnafımız aracı askıya aldı. Çalışmıyorlar ve mağdurlar. Eğer böyle bir talep varsa taksi dolmuşçu esnafımızın da onayı alınarak talepleri alınarak bu hizmet verilebilir. Ayrıca yerli ve milli aracımız TOGG kısa zamanda fabrikadan çıkacak. Bu erişime uygun bir şekilde tasarlandı belli bir kısmı bunu bizim ticari olarak kullanacağımız şekilde düzenlenebilir. Böyle bir talebimiz var. Bir siyasi partinin genel başkanı engelliler gününde mecliste açıklama yaparak 'İstanbul'da böyle bir talep var. Biz bunu sağlayacağız' diye bir siyaset yaptı. Biz esnaf olarak politize ediliyoruz siyasete malzeme oluyoruz" dedi.

İBB Genel Sekreteri Can Akın Sağlar ise engellilere tahsis edilecek 500 taksinin onaylanabileceği, geri kalan taksilerin daha sonra tekrar görüşülebileceği teklifinde bulundu. Sağlar'ın bu teklifi de reddedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…
Cinayette dikkat çeken 65 bin lira detayı! Yeni görüntüler ortaya çıktıCinayette dikkat çeken 65 bin lira detayı! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Ocak ayı enflasyonu ne olur? Ekonomistler açıkladıOcak ayı enflasyonu ne olur? Ekonomistler açıkladı
Anahtar Kelimeler:
İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken tabuta kapanıp ağladı! Sözleri yürek yaktı

Ece Erken tabuta kapanıp ağladı! Sözleri yürek yaktı

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray taraftarı sevinçten çılgına döndü! 600 milyon euroluk hamle...

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray taraftarı sevinçten çılgına döndü! 600 milyon euroluk hamle...

Akaryakıta zam beklentisi!

Akaryakıta zam beklentisi!

Altın fiyatları için çarpıcı iddia! Uykularınız kaçmasın: Sepet yapan kazanır

Altın fiyatları için çarpıcı iddia! Uykularınız kaçmasın: Sepet yapan kazanır

Dövize karşı mücadelede yeni düzenlemeler yolda

Dövize karşı mücadelede yeni düzenlemeler yolda

Asgari ücrette 638 TL detayı! Tüm çalışanları ilgilendiren haber

Asgari ücrette 638 TL detayı! Tüm çalışanları ilgilendiren haber

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüz binlerce işçiyi ilgilendiriyor! Maaşlara ilave zam yolda

Yüz binlerce işçiyi ilgilendiriyor! Maaşlara ilave zam yolda

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Memur ve emekliler dikkat! Bin lira fark...

Memur ve emekliler dikkat! Bin lira fark...

Son dakika: Fed’in faiz kararı öncesi altın fiyatı için dikkat çeken detay! Rekor kırıldı, zirve geldi...

Son dakika: Fed’in faiz kararı öncesi altın fiyatı için dikkat çeken detay! Rekor kırıldı, zirve geldi...

Son dakika... Altın fiyatlarında çok konuşulacak iddia! İkinci çöküş geliyor...

Son dakika... Altın fiyatlarında çok konuşulacak iddia! İkinci çöküş geliyor...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.