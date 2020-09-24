FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İBB'nin 6 bin yeni taksi teklifi alt komisyona havale edildi

İBB'nin 6 bin yeni taksi teklifi alt komisyona havale edildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.09.2020 15:37 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 6 bin yeni taksi teklifi, Ulaşım Koordinasyon Merkezinde (UKOME) yapılan oylama ile alt komisyona havale edildi.

İBB'nin 6 bin yeni taksi teklifi alt komisyona havale edildi

İBB UKOME Toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın başkanlığında 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde toplandı.

Toplantıda, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün "Taksi taşımacılığının düzenlenmesi" teklifinde, İstanbul'da taksi sayısının kiralık yöntemle 6 bin artırılması istendi.

İBB'nin İTÜ'de görevli üç akademisyene hazırlattığı raporda, İstanbul'da 40 bin taksiye ihtiyaç olduğu savunuldu.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkan Vekili Veli Yurt, korsan taksiciliğin son bulmasını istedi.
Eleştirilere cevap veren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, sayıya UKOME'nin, modelin ne olacağına ise Meclis ve encümenin karar vereceğini söyledi.

Demir, amaçlarının kamunun işlettiği bir taksi sistemini ortaya koyarak taksi kalitesini yükseltmek olduğunu belirterek, "Plakalar kamuda kalacak. Özel kişilere satılıp ranta açılmayacak." diye konuştu.
Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları (DLH) Marmaray Bölge Müdürü Doç. Dr. Nurdan Memiş Apaydın, İBB'nin hazırlattığı raporun 2016'daki raporun özeti olduğunu ve 2020 yılı ihtiyaçlarını karşılamadığını belirterek, öncelikle sektörün sorunlarının masaya yatırılarak çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Oturumu yöneten İBB Genel Sekreteri Çağlar, konuşmaların ardından teklifin yeniden görüşülmek üzere alt komisyona havale edilmesini oyladı. Teklif, oy birliği ile alt komisyona havale edildi.

KAYNAK:AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısında son durum! 5 gün oldu, yan etkileri neler? Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısında son durum! 5 gün oldu, yan etkileri neler?
Türkiye'de ilk kez kullanılıyor! Trafik yüzde 90 azalacakTürkiye'de ilk kez kullanılıyor! Trafik yüzde 90 azalacak
Bu ay hangi bankalar yüksek faiz veriyor?Bu ay hangi bankalar yüksek faiz veriyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Artık gülüp ağlayamıyor: Cem Yılmaz da beni güldüremedi
Artık gülüp ağlayamıyor: Cem Yılmaz da beni güldüremedi
Bikini değiştirirken olanlar olmuştu! Bakın ne dedi
Bikini değiştirirken olanlar olmuştu! Bakın ne dedi
Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı! İçerisinde şato, iskele ve helikopter pisti var
Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı! İçerisinde şato, iskele ve helikopter pisti var
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Bakan duyurdu! Ödemeler yarın hesapta olacak
Bakan duyurdu! Ödemeler yarın hesapta olacak
Türkiye'de ilk kez kullanılıyor! Trafik yüzde 90 azalacak
Türkiye'de ilk kez kullanılıyor! Trafik yüzde 90 azalacak
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
İŞKUR hastanelere KPSS şartsız personel alıyor!
İŞKUR hastanelere KPSS şartsız personel alıyor!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
MEB okullara güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı yapıyor!
MEB okullara güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı yapıyor!
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yeter artık Ekrem Başkanımızı Engellemeyi bırakın. Bir yılda 30 Km Metro Hattı Yapacağını vaadedip ; Yıl Sonu Faaliyet Raporunda "SIFIR" KM Metro Hattı yaptığını Açıklamış olması, İstanbul Trafigini Rahatlatmak için 6000Yeni Taxi yi Trafige Sokmak istemesiylede Asla Çelişmez Suya Finansal Düzenleme yapmaya çalışır ; Engel Olursunuz.. İBB ye ait Arazileri Yesil Alanları Satmaya Kalkar; ENGEL OLURSUNUZ.. Neyseki geçen hafta Şişli'de ki 5700 metrekarelik Arsayı 170 Milyondan Satılığa Çıkarabildi.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğum yardımı ödemeleri başlıyor! Doğum yardımı nedir? Doğum yardımı şartları nelerdir, nasıl alınır? İşte doğum yardımına dair merak edilen detaylar...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan çocuk başına 600 TL’ye varan ödeme!
Son dakika...Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Türkiye'de ilk kez Avrasya Tüneli'nde kullanıldı! Trafiği yüzde 90 azaltıyor
Türkiye'de ilk kez kullanılıyor! Trafik yüzde 90 azalacak
Bakan Albayrak'tan kapasite kullanım oranı değerlendirmesi
Bakan Albayrak: Yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız
2020 İBB burs başvuru formu! İBB bursu ne kadar? İBB burs başvurusu tarihleri! İBB bursu başvuru şartları!
İBB burs başvurusu nasıl ve nereye yapılır?
Bakan Selçuk duyurdu! Doğum yardımı ödemleri yarın başlıyor
Bakan duyurdu! Ödemeler yarın hesapta olacak

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.