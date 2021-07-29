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İBB'nin 750 adet minibüs ve 250 adet dolmuş taksinin, taksiye dönüştürülme teklifi kabul edildi

29.07.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UKOME'de 750 adet minibüs ve 250 adet dolmuş taksinin, taksiye dönüştürülme teklifi kabul edildi. Öte yandan İBB'nin bin yeni taksi teklifi reddedildi.

İBB'nin 750 adet minibüs ve 250 adet dolmuş taksinin, taksiye dönüştürülme teklifi kabul edildi

Temmuz Ayı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi'nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda, İBB'nin teklif ettiği 750 minibüs ve 250 dolmuş taksinin, taksiye dönüştürülme teklifi görüşüldü. Minibüs ve dolmuş taksi esnafını ilgilendiren teklifte, UKOME üyeleri uzun görüşmelerin ardından uzlaştı. Görüşülen teklif oy birliğiyle geçti. Öte yandan İBB'nin bin yeni taksi teklifi reddedildi.

BİN TAKSİ TEKLİFİ REDDEDİLDİ

İstanbul trafiğini ilgilendiren kararların görüşüldüğü toplantıda, İstanbul genelinde ilk etapta bin adet yeni taksinin hizmete alınmasını kapsayan taksi taşımacılığını düzenleme teklifi görüşüldü. İBB'nin teklifi, uzun tartışmalar sonucunda oy çokluğuyla reddedildi.

"5 BİN TAKSİ İHTİYACI OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

İmamoğlu taksi talebiyle ilgili, "Israrla ve inatla tekrar etmeye devam edeceğim ki, düzenlediğimiz, ölçtüğümüz, biçtiğimiz, tasarladığımız ve 5 bin taksi ihtiyacı olduğunu bildiğimiz bu şehirde, bunu İBB layıkıyla da işletebilir. Bu bir regülasyon görevi oluşturur. Bu sistem diğer taksileri de bu sisteme çeker ve onları da sisteme katar. Hiçbir zaman esnafta, şoförde, taksi plaka sahibi de mağdur olmaz. Bu sayede herkes kazanır" dedi.

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"YENİ BİR TAKSİ MODELİNİN NASIL OLMASI GEREKTİĞİNİ GÖSTERMİŞ"

İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, "Bin taksiye evet dersek, bunun bir ihale süreci olacak. Şeffaf olarak yapılacak. Herkesin gözü önünde canlı yayınla yapılacak. Belediyenin mülkiyetinde işletilecek taksiler. Bu ne sağlayacak. Çalışan esnafımızın özlük hakları korunmuş olacak. Daha teknolojiye uygun iletişim teknolojilerle taksi çağrılabilecek ve yeni bir taksi modelinin nasıl olması gerektiğini göstermiş olacağız" şeklinde konuştu.

İSTANBUL'DA TAKSİ SAYISI YETERLİ

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası(İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin raporuna göre İstanbul'da taksi sayısının yeterli olduğunu belirterek, "İstanbul'da bazı saatlerde özellikle sabah ve akşam saatlerinde olmak üzere, metro, metrobüs, raylı sistemler, minibüsler ve halk otobüslerinde yolcu yığılmaları başladığı zaman paralel olarak taksi taşımacılığı talep edenlerde de yığılma oluyor. Sabah saatlerinde nasıl metroya metrobüse, tramvaya İstanbul halkı binmekte zorlanıyorsa aynı oranda da taksiye bir yoğunluk oluyor. Bırakın bin taksiyi 40 bin taksiyi hizmete alsanız o saatlerde halkın o ihtiyacına cevap veremezsiniz" sözleriyle yeni taksi alımına gerek olmadığını ifade etti.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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