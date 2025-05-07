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İBB soruşturması için ifadeye çağrılmıştı! Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı

Gülaylar Altın'ın İcra Kurulu Üyesi Mehmet İlhan Gülay da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmasının ardından tutuklandı. İlhan Gülay’ın ifadesi de ortaya çıktı. İşte detaylar…

İBB soruşturması için ifadeye çağrılmıştı! Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar sürerken Gülaylar Altın'ın İcra Kurulu Üyesi Mehmet İlhan Gülay dün ifadeye çağrılmasının ardından tutuklandı.

İş insanı Mehmet İlhan Gülay ifadesinde Gülaylar Altın'ın yüzde 50 ortağı olduğunu söyleyerek, "Bahse geçen İstanbul Ataşehir ilçesi İçerenköy Mahallesi 1046 ada 200 parsel ve yan parselde bulunan araziyi 2018 yılında Bainbridge isimli holdingden satın aldım. Satın aldığımızda söz konusu arazide telkin işlemleri ile alakalı arazi içerisinde yapılmış metro çıkışı ve İSPARK İnşaatı ile ilgili İBB ile çok dava bulunmaktaydı. Biz o dönemde söz konusu araziye aldıktan sonra bu hususları o dönemdeki mevcut belediye yönetimi ile görüştük ve İBB Başkanı Mevlüt Uysal Başkanlığından ilgili Büyükşehir Belediyesi kurumlarıyla anlaşarak davalardan vazgeçme ve arazinin yaklaşık 60 dönümlük kısmını İBB'ye terk etme karşılığında bir protokol imzaladım." dedi.

"GÖRÜŞMELER MEVLÜT UYSAL BAŞKANLIĞINDA YAPILDI"

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, Gülay ifadesinde şunları kaydetti:

Ancak 2019 yılında yapılan seçimler neticesinde İBB yönetimi değişti. 2019 yılında şu an soy ismini hatırlamadığım İBB Genel Sekreteri Yavuz Bey arayarak bizimle irtibata geçti. Biz kendisiyle söz konusu protokolün yürürlüğe girmesi ve aradaki ihtilafların kalkması için çeşitli görüşmeler yaptık. Bu dönemde Yavuz Bey söz konusu hususu Yakup Öner'in takip edeceğini belirterek bizi kendisine yönlendirdi. Aradan geçen süreçte biz davalardan feragat ettik ve bu feragatımız karşılığında İBB Meclisi İmar ve Bayındırlık Kentsel Yenileme Komisyonu 12.01.2023 tarihli kararı ile söz konusu arazide emsal değiştirilmiştir.

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Ancak bu emsal 0,75'ten 1,5'e çıkarılmış olmasına karşın çevre ve komşu parsellerde emsal 2,07'dir. Ayrıca söz konusu karar alındığı dönemde şu an tam tarihi hatırlayamıyorum bu araziye yapılacak inşaattan 4-5 bin metrekare kapalı alan inşaat bitiminde belediyeye terk edilmek üzere ek bir protokol ile imzalandı. Söz konusu parseller toplamda 228 bin 22 iken yaklaşık 60 bin metrekare belediyeye terk ettik. Ayrıca o dönemki grup başkanvekili olan Tevfik Göksu'nun ricası üzerine söz konusu parsel ve kendi arazimiz içerisinde bir cami inşaatı yapmayı anlaşmaya koyduk. Bu husus plan notuna da eklenmiştir" şeklinde konuştu.

"KOMİSYON İZNİ VEREN AKP'Lİ SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI'DIR"

Rüşvet iddialarını kabul etmeyen Gülay, söz konusu imar iznini de alamadıklarını ifadesinde kaydetti. Gülay, "Şirket ortağımız İhsan Gülay'ın yaşı ve hastalığı nedeniyle bilgisi haricinde herhangi bir dahili bulunmamaktadır. Ben gizli tanığın ifadesinde geçen rüşvet iddiasını kesinlikle kabul etmiyorum. Çünkü bahse geçen araziye ilişkin şu an herhangi bir imar izni de alabilmiş değiliz. Kaldı ki çevre parseller ile aramızda bizim aleyhimize olacak şekilde emsal farkı vardır. Yine emsal artışına izin veren komisyon kararında başkan olarak ismi bulunan Adnan Zeki Bostan şu an AK Parti İBB Grup Başkanvekili; Mehmet Yiğit, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısıdır. Bu şahısların Ekrem İmamoğlu suç örgütü ile bir arada olmaları mümkün değildir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

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"PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE CHP MECLİS ÜYELERİ MUHALEFET ETTİ"

Mehmet İlhan Gülay'ın avukatı Yaşar Yetiş, söz konusu taşınmazın 2018 yılında alındığını söyleyerek, "Taşımamıza ilişkin işlemler 2018 yılında mevcut olan AK Partili belediye başkanlığı döneminde başlamış ve orada belirlendiği şekilde tamamlanmıştır. Hatta o kadar ki bu çalışmalar devam ederken rüşvete konu edilen plan değişikliği işlemi İBB Başkanlığı Meclisi'nde AK Partili meclis üyelerinin oylarıyla ve hatta CHP'li üyelerin muhalefeti ile geçmiştir. Hatta geçen plan notunda rüşvet verenin lehine olması gereken uygulama tam tersi aleyhine olmuş müvekkilin plan notunda emsallerine göre yararlandığı hak daha sınırlı olmuştur. Bu dahi rüşvet iddiasının doğru olmadığının ispatıdır" diyerek Gülay'ın serbest bırakılmasını talep etti.

Gülay 'kaçma şüphesi' gerekçesiyle tutuklandı.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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